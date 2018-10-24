19:09
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Як приготувати рис для суші: корисні поради

      197 Читать новость на русском
      Як варити рис на суші в мультиварці та домашніх умовах: відео
      Як варити рис на суші в мультиварці та домашніх умовах: відео / unsplash.com

      Для того, щоб приготувати суші, насамперед варто правильно зварити рис, адже від цього залежить структура ролу та його смак. Щоб суші не розпалися і тримали форму, рис повинен бути клейким. Як правильно зварити рис для приготування ролів – далі у матеріалі.

      Головним компонентом для приготування ролів є рис, тому перш, ніж його зварити, слід врахувати рекомендації японських кулінарів. Якщо рис буде недовареним – він зіпсує смак страви, а якщо його переварити – роли можуть розпастися.

      Читайте також: Як варити рис: рецепт правильного приготування

      Рецепт приготування рису на суші в мультиварці

      Інгредієнти:
      280 грамів рису;
      370 грамів води;
      50 міліграмів рисового оцту;
      1/4 чайної ложки солі;
      1/2чайної ложки цукру.

      Покроковий рецепт, як варити рис: 

      1. Для приготування суші та ролів знадобиться 2 мультистакана круглозернистого рису. Його треба висипати в посудину і кілька разів промити водою, поки вода не стане прозорою.

      2. Рис висипати в мультиварку і залити 2,5 мультистаканами води.

      як правильно приготувати рис на суші
      Як правильно приготувати рис на суші: поради

      3. Тоді треба поставити програму "Варка/Експрес" на 45 хвилин. Якщо такої функції в мультиварки немає, тоді треба увімкнути кнопку для варіння крупи на 40-45 хвилин.

      4. До рису додати сіль, цукор і рисовий оцет ретельно перемішуючи.

      5. Після приготування, даємо рису охолонути до кімнатної температури, після чого використовуємо його для приготування суші.

      Рецепт приготування рису на суші в кастрюлі

      Інгредієнти:
      200 грамів рису;
      250 грамів води;
      1 столова ложка оцту;
      2 чайні ложки солі;
      7 чайних ложок цукрового піску.

      Покроковий рецепт, як варити рис:

      1. Спочатку промиваємо рис до прозорої води. Викладаємо на сито і залишаємо на 30 хвилин просохнути.

      Для приготування суші рис повинен бути клейким
      Для приготування суші рис повинен бути клейким

      2. Після цього, ставимо рис в кастрюлю і заливаємо водою. Пропорція рису і води повинна відповідати 1:1,5.

      3. Кастрюлю треба накрити кришко тоді, коли закипить вода і зменшити вогонь до мінімуму.

      4. Варити рис потрібно до того моменту, поки він не вбере в себе всю воду (на це піде хвилин 10-15).

      Приготувати рис на суші легко і просто
      Приготувати рис на суші легко і просто

      5. З моменту, коли рис зварився, йому необхідно постояти 10 хв під закритою кришкою.

      6. Для приготування спеціальної суміші в окремому посуді треба змішати 1 столову ложку оцту, 2 чайні ложки солі і 7 чайних ложок цукрового піску. Варто слідкувати за ти, щоб все розчинилося.

      7. Після отриманої суміші збризгуємо нею рис, акуратно перемішуємо і даємо рису охолонути.

      Дивіться відео як приготувати рис для суші в домашніх умовах:

       

      Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 24 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
       29 березня , 06:09
      Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
       12 березня , 18:23
      У Луганську пролунав вибух
       22 листопада 2017 , 22:18
      Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
       12 листопада 2017 , 17:42
      Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
       4 лютого , 17:36
      У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
       24 січня , 21:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук