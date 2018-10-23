19:21
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Як варити рис: рецепт правильного приготування

      684 Читать новость на русском
      Як правильно зварити рис: рецепт і корисні поради приготування
      Як правильно зварити рис: рецепт і корисні поради приготування / hudnemo.com

      Правильно приготований рис – запорука смачного гарніру. Кожному варто знати важливі правила того, як приготувати рис розсипчастим, корисним та поживним. Як зварити рис таким, щоб він смакував кожному – далі в матеріалі.

      Рис вважається найпопулярнішою крупою у світі, адже у ньому знаходяться багато вітамінів та корисних властивостей. Крупа багата мікроелементами, які необхідні людському організму. Вживання рисової крупи сприяє хорошому стану шкірних покривів, нігтів і волосся.

      Читайте також: Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв

      Для приготування рису спочатку варто обрати його сорт. Найпопулярнішими сортами є рис є круглий та довгозернистий. За ступенем обробки рис буває нешліфований, шліфований та пропарений.

      Рецепт приготування круглого рису:

      1. Насамперед рисову крупу необхідно промити під струменем води декілька разів.

      2. Після цього залити рис водою. Співвідношення рису і води має складатися в пропорції 1:2.

      3. Рис повинен варитися на маленькому вогні рівно 12 хвилин, при цьому вода має випаровуватися.

      4. Перевірити готовність рису можна спробувавши його на смак. Якщо рис м’який, то можна знімати з вогню. Якщо він твердий, то потрібно додати ще трішки води і додатково варити 5-7 хвилин.

      Читайте також: Як приготувати рис для суші: корисні поради

      5. Після приготування вогонь необхідно вимкнути і дати настоятися рисовій крупі ще 12 хвилин для готовності.

      6. За бажанням додати необхідні приправи і спеції – це сіль і перець, також бажано для смаку додати ложку вершкового масла.

      Дивіться відео як правильно приготувати рис:

       

      Рецепт приготування довгозернистого рису:

      1. Спочатку рис промити у холодній воді понад 5 разів, щоб вона стала прозорою. Вода з рису повинна бути прозорою, для того, щоб рис був розсипчастим після варіння.

      2. Після цього залити промитий рис необхідною кількістю холодної води і поставити на середній вогонь. Іноді рис треба перемішувати, адже він може прилипнути до низу каструлі.

      3. Солити рис варто після того, як вода закипить. Зменшити вогонь і залишити варитися на 15 хвилин на повільному вогні.

      4. Після приготування, відкинути рис на сито, дати воді стекти і додати вершкове масло за смаком.

      Дивіться відео як смачно зварити рис:

       

      Теги: Здорове харчування LifeStyle Food and Drinks
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 23 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
       29 березня , 06:09
      Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
       12 березня , 18:23
      У Луганську пролунав вибух
       22 листопада 2017 , 22:18
      Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
       12 листопада 2017 , 17:42
      Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
       4 лютого , 17:36
      У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
       24 січня , 21:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук