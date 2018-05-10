Як Василь Ломаченко готується встановити рекорд в поєдинку з Хорхе Лінаресом

Василь Ломаченко, український власник пояса за версією WBO, може вже в дванадцятому бої стати чемпіоном світу та встановити рекорд у трьох різних вагових категоріях. Боксер на відкритому тренуванні продемонстрував, як готується до поєдинку з Хорхе Лінаресом.

Василь Ломаченко вже давно говорив, що хоче внести своє ім’я в історію світового боксу.

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Свою відкриту практику в Нью-Йорку перед Madison Square Garden провів і чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Хорхе Лінарес, який сказав, що збирається показати, як потрібно перемагати Василя Ломаченка. Однак, українець не збирається переривати свою переможну серію.

Я спробую це зробити, і це буде моєю наступною сходинкою вгору,

– прокоментував чемпіон світу в другій напівлегкій вазі за версією WBO.



Хорхе Лінарес і Василь Ломаченко

Бій Василя Ломаченка з Хорхе Лінаресом відбудеться в ніч з 12-го на 13-те травня в Madison Square Garden. Саме тоді наш боксер зустрінеться у ринзі з Хорхе Лінаресом.

Я голосно про себе заявив і сподіваюся на те, що буду тримати цю планку так само високо протягом довгих років. Я не збираюся збавляти оберти,

– повідомив Ломаченко.

До слова, український боксер Василь Ломаченко, який є чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі, у випадку перемоги над власником поясу за версією WBA в легкій вазі венесуельцем Хорхе Лінаресем, буде змушений відмовитися від одного з поясів.