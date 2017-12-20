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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як важкопоранені ветерани війни на Донбасі змагалися за перемогу: відео

18:15, сьогодні 93 Читать новость на русском

До Києва на фінал "Ігор Героїв" з'їхалися військові та параспортсмени з усієї країни. Всі вони були найкращими у регіональних відборах. Цього разу компанію українським спортсменам склали ще й ветерани з Грузії та Сполучених Штатів.

Цих людей на сцені можна назвати супергероями. Особливими вони стали за різних обставин: хтось на війні, хтось у звичайному житті.

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Виявити необмежені можливості всім їм допоміг кросфіт. Це – поєднання важкої атлетики, пауерліфтингу, гімнастики, гирьового спорту та інших елементів фітнесу. На фінальні змагання герої зїхалися до Києва з усієї країни.

Ми проводили ці змагання у всіх містах і найкращий представник приїхав сьогодні на змагання,
– зазначив організатор Євген Коваль.

Найкращий кросфітер Харкова – Микола. До війни чоловік займався бігом. Рік тому повернувся з Донбасу без ніг. І доля несподівано підкинула спортивну альтернативу бігу – кросфіт.

"Подзвонив Женя Коваль і запропонував виступити на "Іграх Героїв". Це було на день ВДВ. Тоді мені за 2 дні подзвонили спитали: "Будеш?". Я сказав, що я нічо не вмію, але там побачимо. Тоді взяв перше місце серед людей на візку", – поділився враженнями ветеран Нацгвардії Микола.

Хто став переможцем "Ігор Героїв" – дивіться у сюжеті.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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