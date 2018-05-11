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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як вберегти очі від зорового синдрому: цінні поради від Супрун

940 Читать новость на русском
Як вберегти очі від зорового синдрому
Як вберегти очі від зорового синдрому / rd.com

В активних користувачів гаджетів, які забувають давати очам перепочинок, може з’явитися комп'ютерний зоровий синдром.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, що потрібно робити, щоб запобігти цьому.

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Щоби допомогти очам почуватися в нормі, візьміть собі за правило регулярно робити перерви та тренування,
– зазначила вона.

Супрун порадила кілька додатків та корисних тренажерів, якими можна користуватися щодня, щоб вберегти очі від зорового синдрому.

Save my eyes

Цей додаток працює як нагадування про те, що необхідно робити перерву для очей.

Blimb.su

Міні-тренажер для очей нагадує кожної години про перерву та пропонує комплекс вправ.

via GIPHY

EyeLeo

Ця програма пропонує вправи для очей та стежить за часом, проведеним перед екраном.

F.lux

Цей додаток регулює температуру кольору екрану відповідно до часу доби та географічного положення (ці параметри задає сам користувач). Програма буде працювати так, що у випадку довгого засиджування, екран поступово темнішатиме і нагадувати вам, що пора закінчувати роботу.

 

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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