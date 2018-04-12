Як вберегти зуби дітей від карієсу: корисні поради

У Великобританії ввели державний податок на цукор через сумну статистику видалення зубів у дітей. Та окрім зменшення вживання цукру, варто стежити за гігієною ротової порожнини у свого чада.

Як відомо, 6 квітня Великобританія ввела податок на цукор у безалкогольних напоях, аби розв'язати проблему ожиріння і карієсу у дітей.

Читайте також: Антибіотики можуть спровокувати алергію у дітей, – вчені

До таких радикальних дій в Британії вдались через дані Служби охорони здоров'я – у лікарнях кожні 10 хвилин дитині видаляють гнилий зуб. А солодкі безалкогольні напої є основним джерелом цукру, який споживають діти. Через це руйнуються їхні зуби.

Доктор медичних наук, лікар-стоматолог Ярослав Заблоцький у коментарі УП розповів, коли дитина має починати чистити зуби та як за цим стежити.

За його словами, чистити зуби та приводити дитину до стоматолога потрібно, починаючи з 6 місяців, коли у немовляти вилізли перші молочні зуби.

У такому віці малюки люблять смоктати пальці, а це може вплинути на ріст зубів і призвести у майбутньому до того, що дитині доведеться носити брекети. Окрім того, батьки мають чистити зуби своїм дітям аж до 10 років, оскільки малеча може погано їх почистити.

Також батькам варто не давати маленьким дітям чай, підсолоджену воду, соки – цукор, який залишається на зубах, їх починає псувати. Найкраще привчити дитину пити просту воду.

Окрім того, потрібно чистити дитині зуби після прийому грудного молока.

Залишки молока, каш, соків протягом ночі, коли зменшується слиновиділення, та ще й в теплому середовищі рота, здійснюють свою агресивну дію на зуби дитини, перетворюючи їх на "цвинтар" карієсу,

– підсумував він.