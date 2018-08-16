Як вберегтись від небезпечних хвороб та покращити своє життя: секрети від Супрун

Вчені винайшли "пігулку", здатну суттєво покращити здоров'я та вберегти від багатьох небезпечних хвороб. Називається вона – здоровий спосіб життя.

Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона зазначила, що такі "ліки" для тіла не коштує безліч грошей та не має ніяких побічних ефектів. Завдяки здоровому способу життя покращується сон, загальне самопочуття, збільшується кількість енергії, зникають зайві кілограми.

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Основні причини, які серйозно збільшують ризик передчасної смертності:

- високий кров‘яний тиск;

- вживання тютюну;

- високий рівень глюкози в крові;

- малорухливий спосіб життя;

- надмірна вага та ожиріння.

Ці фактори викликають такі смертельні хвороби, як серцево-судинні, онкологічні, деменцію, аутоімунні захворювання та порушення психічного здоров‘я. Найбільш надійний і доступний спосіб цього уникнути – підтримувати здоровий спосіб життя.

Здоровий спосіб життя: з чого почати?

1. Плануйте, адже зміна способу життя – тривалий процес. Кожен етап є підготовкою до наступного. Як краще побудувати цей процес – шукайте за посиланням.

2. Ставте позитивні цілі, слід уникати формулювань "добре" чи "погано".

3. Визначайте конкретні задачі – досягти ціль легше, якщо є чітке формулювання, як-от "Займатись спортом 30 хвилин кожного дня", а не просто "Займатись більше спортом".

4. Слідкуйте за настроєм – лікування основних психологічних проблем та вивчення того, як краще керувати стресом та поганим настроєм, дуже важливі для успіху.

Дотримання хоча б однієї здорової звички збільшує тривалість життя на 2 роки. Уявіть, що буде, якщо дотримуватись здорового способу життя постійно,

– додала Супрун.

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