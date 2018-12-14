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      Як вберегтись від отруєння чадним газом: поради Супрун

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      Як вберегтись від отруєння чадним газом
      Як вберегтись від отруєння чадним газом / Фото з вільних джерел

      Чадний газ може накопичуватися у приміщенні, у якому мало свіжого повітря, погано працює вентиляція чи несправне обладнання.

      Про це пише в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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      Чадний газ не можна побачити чи відчути його запах, тому виявити його можна за допомогою спеціальних приладів.

      Після того, як чадний газ потрапить в організм він з’єднується з гемоглобіном. Як наслідок – кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень тканинам, а організм швидко починає відчувати його недостатність.

       
      Отруєння чадним газом – симптоми:
      • головний біль
      • запаморочення;
      • втома;
      • ускладнене дихання;
      • задишка;
      • сухий кашель;
      • нудота;
      • блювота.

      Тривалий вплив чадного газу призводить до проблем з мисленням та концентрацією чи появи емоційних змін у поведінці, до прикладу, людина стає роздратованою, схильна приймати імпульсивні та нераціональні рішення.

       
      Лікар Уляна Супрун
      "Більш серйозні симптоми — втрата рівноваги, зору, порушення пам’яті або ж втрата свідомості. Це може статися всього протягом двох годин, якщо у повітрі буде велика концентрація чадного газу".

      Якщо людина відчуває ці симптоми, то варто вимкнути усі прилади, відкрити вікна і за необхідності звернутися до лікаря.

      Як запобігти отруєнню чадного газу

      1. Обігрівайте приміщення тими приладами, які для цього призначені.

      2. Час від часу перевіряйте газові прилади, вентиляційні канали та димоходи на справність.

      3. Не залишайте газові прилади без нагляду.

      Не залишайте газові прилади без нагляду
      Не залишайте газові прилади без нагляду

      4. Якщо у вас пічне опалення – залишайте відкритою заслінку в пічці чи комині.

      5. Не ставте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні.

      6. Регулярно провітрюйте приміщення, якщо в них є газові прилади.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя отруєння Уляна Супрун
      Джерело: Здоров'я 24
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