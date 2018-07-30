Як вберегтись від раку шкіри: порада від науковців

Науковці Королівського коледжу Лондона назвали правильний спосіб захисту шкіри від раку.

Про це повідомляє видання Science Alert.

За словами британських науковців, люди зазвичай наносять тільки 0,75 міліграма крему на квадратний сантиметр, тобто крем з показником SPF 40 може давати захист у 4 SPF.

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Вони провели дослідження і з'ясували, що сонцезахисні креми дають тільки 40% від очікуваного рівня захисту, а це піддає ризику розвитку меланоми.

На різні ділянки шкіри сідниць добровольців були нанесені шари крему SPF 50+ різної товщини.

Перша група піддалася однократному впливу ультрафіолетового опромінення, рівному третьої години перебування на сонці у тропіках. Друга отримала наполовину меншу дозу УФ-випромінювання.

Потім у людей взяли біопсію тканин і аналізували ступінь руйнування ДНК. Виявилося, що при нанесенні 0,75 міліграма сонцезахисного крему на квадратний сантиметр шкіри рівень пошкодження клітин зменшився незначно.

А от 2 міліграми крему на квадратний сантиметр суттєво зменшило ступінь пошкодження ДНК, що є причиною розвитку раку шкіри.

Тож аби, крем захищав шкіру, фахівці рекомендують наносити 2 міліграми на квадратний сантиметр шкіри.

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