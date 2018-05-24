18:49
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 17°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Як вберегтися від харчових інфекцій: цінні поради від Супрун

158 Читать новость на русском
Супрун порадила, як вберегтися від харчових інфекцій
Супрун порадила, як вберегтися від харчових інфекцій / medical-wiki.in.ua

Виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, щоб вберегтися від харчових стійких до антибіотиків інфекцій, потрібно дотримуватися кількох правил.

Про це вона зазначила у Facebook.

Читайте також: В Україні виявили небезпечну інфекцію

Супрун переконана, що антибіотики, які вживала тварина, уже знищуються при термічній обробці. Проте небезпечними тут є не вони, а стійкі бактерії, які не є вразливими до антибіотиків. Тому важко вилікуватися від хвороб, які вони провокують.

Щоб вберегтися від харчових інфекцій, необхідно готувати м'ясо до повної готовності. Мити руки потрібно після контакту з сирим м’ясом. Також варто ретельно мити кухонне приладдя.

Не зберігайте поруч з сирим м’ясом, рибою та яйцями інші продукти. Для продуктів, які ви їжте сирими, а також для м’яса та риби використовуйте різні дошки.

Супрун порадила протягом двох годин після приготування їжі охолоджувати до +4 градусів, у літній період – до однієї години.

Після того, як ви контактували із тваринами, вольєрами тварин і птахів або їх фекаліями, обов’язково ретельно мийте руки. Окрім цього, про випадки інфекцій необхідно повідомляли особистому лікарю.

 

Теги: Уляна Супрун Здорове життя Здоров'я Лікування Інфекція отруєння
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему так трудно победить коррупцию
сьогодні, 18:00 Почему так трудно победить коррупцию
Павло Казарін 91
сьогодні, 17:00 "Потьомкінський" Антикорупційний Суд – за яких умов нема сенсу у його створенні
Святослав Вакарчук 246
Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів
сьогодні, 16:00 Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів
Дмитро Гнап 670
Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
сьогодні, 15:01 Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
Василь Яніцький 197
Креативный класс – спасатели Украины?
сьогодні, 12:00 Креативный класс – спасатели Украины?
Андрій Доценко 701
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук