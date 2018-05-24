Як вберегтися від харчових інфекцій: цінні поради від Супрун

Виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, щоб вберегтися від харчових стійких до антибіотиків інфекцій, потрібно дотримуватися кількох правил.

Про це вона зазначила у Facebook.

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Супрун переконана, що антибіотики, які вживала тварина, уже знищуються при термічній обробці. Проте небезпечними тут є не вони, а стійкі бактерії, які не є вразливими до антибіотиків. Тому важко вилікуватися від хвороб, які вони провокують.

Щоб вберегтися від харчових інфекцій, необхідно готувати м'ясо до повної готовності. Мити руки потрібно після контакту з сирим м’ясом. Також варто ретельно мити кухонне приладдя.

Не зберігайте поруч з сирим м’ясом, рибою та яйцями інші продукти. Для продуктів, які ви їжте сирими, а також для м’яса та риби використовуйте різні дошки.

Супрун порадила протягом двох годин після приготування їжі охолоджувати до +4 градусів, у літній період – до однієї години.

Після того, як ви контактували із тваринами, вольєрами тварин і птахів або їх фекаліями, обов’язково ретельно мийте руки. Окрім цього, про випадки інфекцій необхідно повідомляли особистому лікарю.