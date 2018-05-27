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Як вберегтися від інфекцій в перукарні

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Як уникнути зараження інфекцій у перукарні
Як уникнути зараження інфекцій у перукарні / today.com

Послуги у перукарнях та салонах краси можуть принести не лише користь, а й шкоду здоров’ю.

Ці заклади є потенційною зоною ризику різних захворювань, які передаються через перукарські інструменти, пише Ukrhealth.

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Перш ніж перукар візьме свої інструменти, переконайтеся, що він використовує барбіцид – рідину для дезінфекції інструментів. Деякі салони використовують автоклави або стерилізатори.

Переконайтеся, що на шкірі перукаря немає рак чи порізів на руках, через які може передаватися інфекція. Якщо у вас є подряпина чи інша відкрита рана на шкіри обличчя та шиї, скасуйте візит до перукаря.

Беріть до уваги стан приміщення, особливо, якщо є іржаві інструменти, плями крові, брудні рушники чи жмути волосся.

Перш, ніж замовити послугу, пошукайте в Інтернеті інформацію про перукаря чи про сам заклад. Якщо ж є сайт приміщення, подивіться на здобутки майстра.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Інфекція
Джерело: 24 Канал
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