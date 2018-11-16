Як вберегтися від інфекцій вдома: поради медика

Для того, щоб не підчепити інфекцію, потрібно вживати вітаміни, часто мити руки, тепло одягатися та уникати людей, що чхають. Ці універсальні поради ефективні, але інфекції можуть потрапити у дім.

Щоб не допустити цього, терапевт Борис Саченко назвав кілька простих правил, пише Сегодня.

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Він радить носити медичну маску вдома, її одягати потрібно навіть на домашніх улюбленців, що гуляють надворі.

У період застуди варто відмовитися від махрових рушничків, натомість використовуйте одноразові паперові.



Використовуйте одноразові паперові рушники

Щодня з листопада по квітень потрібно робити прибирання всіх твердих поверхонь, не забувайте про деталі. Особливу увагу варто приділити речам, що часто використовуються – пульт від телевізора, клавіатура, мишка, ручки на дверях.

Якщо вдома є діти, то особливо ретельно прибирайте нижню частину свого житла.

Постільну білизну та м’які іграшки теж потрібно чистити, але не так часто.

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