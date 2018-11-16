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      Як вберегтися від інфекцій вдома: поради медика

      206 Читать новость на русском
      Як вберегтися від інфекцій вдома
      Як вберегтися від інфекцій вдома / cleanmyspace.com

      Для того, щоб не підчепити інфекцію, потрібно вживати вітаміни, часто мити руки, тепло одягатися та уникати людей, що чхають. Ці універсальні поради ефективні, але інфекції можуть потрапити у дім.

      Щоб не допустити цього, терапевт Борис Саченко назвав кілька простих правил, пише Сегодня.

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      Він радить носити медичну маску вдома, її одягати потрібно навіть на домашніх улюбленців, що гуляють надворі.

      У період застуди варто відмовитися від махрових рушничків, натомість використовуйте одноразові паперові.

      Використовуйте одноразові паперові рушники
      Використовуйте одноразові паперові рушники

      Щодня з листопада по квітень потрібно робити прибирання всіх твердих поверхонь, не забувайте про деталі. Особливу увагу варто приділити речам, що часто використовуються – пульт від телевізора, клавіатура, мишка, ручки на дверях.

      via GIPHY

      Якщо вдома є діти, то особливо ретельно прибирайте нижню частину свого житла.

      Постільну білизну та м’які іграшки теж потрібно чистити, але не так часто.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Профілактика захворювань Інфекція
      Джерело: 24 Канал
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