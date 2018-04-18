Як вберегтися від кліщів під час прогулянки на природі: прості правила від МОЗ

Вберегтися від кліщів під час прогулянки на природі допоможе шість правил, які рекомендує Міністерство охорони здоров'я.

У прес-службі МОЗ зазначають, що активність нападу кліщів на людей припадає на два періоди – квітень - травень та серпень - вересень.

Читайте також: Супрун розвінчала черговий міф про поширену хворобу

Кліщі небезпечні тим, що вони можуть переносити збудників вірусних та бактеріальних захворювань. Уникнути укусів кліщів на пікніку чи під час прогулянки у парку допоможуть кілька простих порад.

Як вберегтися від кліщів під час прогулянки на природі: поради

Подбайте про відповідний одяг. Обов’язково одягніть щось на голову (кепку, панамку, косинку тощо). Експерти МОЗ рекомендують одягати на прогулянку світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла. Тоді кліщів легше помітити.

Оглядайте себе і дітей, аби виявити кліщів. Особливо ретельно обстежуйте ділянки тіла, покриті волоссям. Такі дії варто повторювати кожні дві години прогулянки.

Очистіть місце для відпочинку. Для привалу на природі обране місце звільніть від сухої трави, гілок, хмизу. Це варто зробити в радіусі 20-25 метрів.

Огляд при поверненні додому. Як тільки ви повернулись додому – змініть і ретельно огляньте одяг, виперіть та випрасуйте його. Також перевірте усі речі, які принесли з прогулянки – сумки, пледи та інше.

Тварина на природі. Якщо ви з собою брали домашнього улюбленця – його також обов'язково потрібно оглянути на наявність кліщів.

Спеціальні засоби від кліщів. Використовуйте для захисту від цих небезпечних комах аерозолі та креми, які відлякують кліщів.

Як вберегтися від кліщів під час прогулянки на природі – відео

До слова, кліщі атакують жителів України. У кількох областях почастішали звернення до лікаря у зв'язку з укусом кліща. А у Львівській області серед дорослого населення зареєстровано 16 випадків хвороби Лайма.