19:24
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Медицина
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як вберегтися від кліщів під час прогулянки на природі: прості правила від МОЗ

338
Як вберегтися від кліщів під час прогулянки на природі
Як вберегтися від кліщів під час прогулянки на природі / inlviv.in.ua

Вберегтися від кліщів під час прогулянки на природі допоможе шість правил, які рекомендує Міністерство охорони здоров'я.

У прес-службі МОЗ зазначають, що активність нападу кліщів на людей припадає на два періоди – квітень - травень та серпень - вересень.

Читайте також: Супрун розвінчала черговий міф про поширену хворобу

Кліщі небезпечні тим, що вони можуть переносити збудників вірусних та бактеріальних захворювань. Уникнути укусів кліщів на пікніку чи під час прогулянки у парку допоможуть кілька простих порад.

Як вберегтися від кліщів під час прогулянки на природі:

Як вберегтися від кліщів під час прогулянки на природі: поради

Подбайте про відповідний одяг. Обов’язково одягніть щось на голову (кепку, панамку, косинку тощо). Експерти МОЗ рекомендують одягати на прогулянку світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла. Тоді кліщів легше помітити.

Оглядайте себе і дітей, аби виявити кліщів. Особливо ретельно обстежуйте ділянки тіла, покриті волоссям. Такі дії варто повторювати кожні дві години прогулянки.

Очистіть місце для відпочинку. Для привалу на природі обране місце звільніть від сухої трави, гілок, хмизу. Це варто зробити в радіусі 20-25 метрів.

Огляд при поверненні додому. Як тільки ви повернулись додому – змініть і ретельно огляньте одяг, виперіть та випрасуйте його. Також перевірте усі речі, які принесли з прогулянки – сумки, пледи та інше.

Тварина на природі. Якщо ви з собою брали домашнього улюбленця – його також обов'язково потрібно оглянути на наявність кліщів.

Спеціальні засоби від кліщів. Використовуйте для захисту від цих небезпечних комах аерозолі та креми, які відлякують кліщів.

Як вберегтися від кліщів під час прогулянки на природі – відео

До слова, кліщі атакують жителів України. У кількох областях почастішали звернення до лікаря у зв'язку з укусом кліща. А у Львівській області серед дорослого населення зареєстровано 16 випадків хвороби Лайма.

Теги: Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Медицина
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук