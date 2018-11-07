Як вберегтися від кору: все про вакцинацію

Захворюваність на кір в Україні набирає ненормальних масштабів. Вакцинація від цієї хвороби – найефективніший спосіб вберегтися. Журналісти сайту 24 підготували пам'ятку – що треба знати про вакцинацію від кору та відповіді на основні питання.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України у 2018 році на кір захворіли 36 455 осіб, серед яких – 22 344 діти.

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15 померли з початку 2018 року від ускладнень кору: 11 дітей і 4 дорослих. Найбільше хворіють на кір діти у віковій категорії 5-9 років, а це майже 32% серед усіх дітей.

Якщо рівень захворюваності залишиться на такому ж рівні, то до кінця року кількість хворих може перевищити показник, що був зафіксований в Україні з 1991 року.

Ліків від кору не існує. Але можна запобігти захворюванню за допомогою профілактичного щеплення.

Коли вакцинувати від кору дітей

У МОЗ роз'яснили: вакцинація від кору входить до Календаря профілактичних щеплень. У 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років — планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист організму від кору.



Як вакцинувати дітей

Захист від кору потрібний, якщо:

Дитині виповнилося 12 місяців: не зволікайте із плановим щепленням КПК.

Дитина старша від 1 року і ви пропустили перше щеплення – негайно надолужте його, звернувшись до вашого медичного закладу.

Дитині 6 років – час іти на планову ревакцинацію КПК.

Ви пропустили планову ревакцинацію в 6 років. У цьому випадку зверніться до медичного закладу, адже тільки дві дози вакцини забезпечують повний захист.

Дитині 6 та більше років і вона не має жодного щеплення КПК. У такому разі потрібно зробити два щеплення з інтервалом не менше одного місяця.

Ви не пам’ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і не маєте документальних підтверджень. У цьому випадку дитину також потрібно вакцинувати.

Підлітки, а також дорослі, що не хворіли на кір, не отримували щеплень від кору. Їм також потрібна вакцинація від кору.

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Які є вакцини від кору

Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи). Вакцини КПК містять живі атенуйовані (штучно ослаблені) віруси кору, паротиту і краснухи.

Наразі в Україну для щеплень КПК постачають Пріорикс/Priorix – препарат компанії GlaxoSmithKline Biologicals s.a (Бельгія). У МОЗ запевнюють: пріорикс – безпечна, ефективна та якісна вакцина, прекваліфікована ВООЗ – найавторитетнішою організацією у сфері охорони здоров’я у світі.

Ці та інші вакцини, що входять до календаря щеплень, за угодою з МОЗ, за кошти державного бюджету закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). МОЗ України передає закуплені вакцини департаментам охорони здоров'я областей, а ті у свою чергу – державним медичним закладам, щоб громадяни України могли отримувати необхідні щеплення безкоштовно.

Дізнатися про наявність вакцини у вашому регіоні можна на сайті МОЗ – інформація оновлюється щомісячно.



Календар обов'язкових щеплень, затверджений МОЗ

Вакцинація дорослих

Проти кору, краснухи та паротиту треба вакцинуватись, якщо доросла людина ніколи не робила щеплення від цих хвороб, і немає медичних даних про імунізацію. Перевірити наявність імунітету від кору, краснухи і паротиту можна за допомогою лабораторних аналізів. Перед вакцинацією лікар направить здати аналізи (на виявлення IgG до вірусу або інші) – це швидкий та простий спосіб з’ясувати, потрібна вакцинація чи ні.

Невакцинованим дорослим слід ввести щонайменше одну дозу вакцини КПК, а для найкращого захисту – і другу дозу через місяць.

Влітку цього року Міністерство охорони здоров'я України оголосило про безкоштовну вакцинацію дорослих у групі підвищеного ризику: військових, бійців ООС, студентів, а також освітян та медиків.

Також можна отримати вакцину в приватній клініці або купити її в аптеці. Принести (разом із чеком) до свого лікаря, який зробить укол. Попередньо треба взнати у лікаря умови перевезення вакцини.

Вікових обмежень щодо вакцинації проти кору нема, і у світі верхня вікова межа не встановлена, хоча окремі накази в Україні радять вакцинуватись до 30 років.

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Протипоказання до вакцинації КПК

Перелік протипоказань щодо вакцинації КПК невеликий. За світовими стандартами він не включає легкі застуди з температурою до 38°С. Вакцинацію не роблять, якщо є високий ризик серйозної реакції, та при станах, коли імунна відповідь на введену вакцину не сформується. Це такі випадки:

- Гостре захворювання, що супроводжується температурою, вищою за 38,5°С.

- Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини (наприклад, на желатин, неоміцин, курячий білок тощо).

- Захворювання і стани організму, при яких після введення вакцини імунітет може не сформуватися (наприклад, в умовах хіміотерапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при СНІДі).

- Вагітність. Вакциною КПК не прищеплюють вагітних, адже вона містить живі віруси. Щеплення проти кору необхідно зробити на етапі планування вагітності.

Якщо протипоказання до вакцинації тимчасове – до двох тижнів – дитина отримує так зване медвідведення від щеплень. Протипоказання на більший термін може визначити тільки імунологічна комісія, що зазвичай збирається в районній лікарні або міській чи обласній поліклініці. Потім пропущені за календарем щеплення потрібно надолужити.

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Як ввести вакцину правильно

Її ніколи не колють у сідницю. Якщо вакцина потрапить у жировий прошарок – може втратити свої властивості. Якщо зачепити голкою сідничний нерв, це може призвести до больового синдрому та інших порушень.

Дітям до трьох років укол роблять у передню поверхню стегна;

дорослішим дітям укол роблять у плече.



Статистика захворюваності на кір лякає

Як діяти після щеплення

Одразу після вакцинації – залишіться у клініці на 20-30 хвилин, щоб лікар міг побачити, що в дитини немає реакції негайного типу на вакцину. Незначне почервоніння та дискомфорт у місці ін’єкції, підвищення температури – це нормальна реакція дитини на щеплення, ознака, що вакцина діє та організм дитини формує імунітет. Вони зазвичай самі минають за кілька діб. Якщо підвищена температура турбує дитину, ви можете дати їй жарознижувальне, відповідно до порад вашого лікаря.

Зверніться до лікаря, якщо:

- у дитини висока температура, яка важко збивається жарознижувальними препаратами;

- дитина тремтить або здригається так, наче їй холодно;

- дитина млява, дуже зблідла;

- дитина відмовляється від води та їжі, блює;

- дитина виражено занепокоєна, довго плаче.

Чи вакцинувати тих, хто перехворів на кір

Якщо людина перехворіє природним шляхом, імунітет проти цього захворювання сформується. (Але може і не сформуватися, для цього і роблять лабораторні аналізи на наявність імунітету від кору, краснухи і паротиту).

Але якщо вважаєте, що краще перехворіти, ніж вакцинуватися – пам'ятайте: інфекція кору може викликати дуже складні "побічні ефекти": пневмонію та ураження мозку (а поліомієліт – параліч, а дифтерія – ураження серця).

Ризик ускладнень після інфекційної хвороби набагато вищий, ніж ризик побічних реакцій після вакцинації. Причому у дорослих ускладнення після хвороби значно ймовірніші, ніж у дітей.

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Світова статистика вакцинації від кору й Україна

У МОЗ констатують: щеплення проти кору проводять уже понад 50 років. За ці роки вакцини зарекомендували себе як безпечний та ефективний спосіб профілактики. Саме завдяки вакцинації вдалося знизити захворюваність на кір у десятки разів. Тільки з 2000 по 2016 роки смертність від кору знизилася на 79%, а це означає, що вакцини зберегли 20,3 мільйона дитячих життів у всьому світі. Щонайменше в п’яти регіонах світу кір має бути повністю викорінений до 2020 року — таку стратегічну мету проголосила ВООЗ.

Переважна більшість європейців мають усі щеплення КПК за календарем, тож у 42 з 53 країн Європи вдалося зупинити поширення кору. Проблемними залишаються ті країни, де рівень охоплення щепленнями недостатній. На жаль, серед цих країн й Україна.

Тож вакцинуйтеся – і будьте здорові!

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