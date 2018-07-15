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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Як вберегтися від молочниці влітку: 4 правила

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Як вберегтися від молочниці
Як вберегтися від молочниці / Фото з вільних джерел

Літо – це люблена пора багатьох людей, проте саме влітку збільшується ризик захворіти на молочницю.

Збудник молочниці – грибок кандида – любить вологу та теплий клімат, пише "Все буде добре".

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Основними симптомами запального захворювання є дискомфорт, поява специфічних виділень, відчуття свербіння, набряклість та почервоніння зовнішніх статевих органів.

Як вберегтися від молочниці
Як вберегтися від молочниці

Щоб вберегтися від молочниці потрібно носити білизну з бавовни. Синтетична білизна створює парниковий ефект, через що стає більш інтенсивним потовиділення. Такі умови – ідеальні для грибка. Не носіть синтетичну білизну більш як 4 години.

Не плавайте у басейнах, де використовують хлор як засіб дезінфекції. Все тому, що він вбиває частину жіночої мікрофлори і це підвищує ризик захворіти на молочницю.

Після того, як ви покупалися, витирайте зовнішні статеві органи вологою серветкою. Також це потрібно робити після занять спортом.

Як вберегтися від молочниці
Як вберегтися від молочниці

Під час критичних днів влітку постарайтеся змінювати засоби гігієни якомога частіше. Варто також відмовитися від щоденних прокладок.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Жіноче здоров’я Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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