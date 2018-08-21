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Як вберегтися від небезпечних хвороб влітку: поради Супрун

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Як вберегтися від небезпечних хвороб влітку
Як вберегтися від небезпечних хвороб влітку / thestar.com

Перш, ніж з’їсти немитий фрукт чи овоч одразу куплений на ринку або ж скуштувати явлену рибу на березі моря, потрібно зважити ризик від вживання цих продуктів.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснює, що бактерії найчастіше потрапляють до організму зі зіпсованими та неякісними продуктами.

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Підхопити небезпечну хворобу можна і під час купання у забруднених водоймах, через брудні предмети побуту та руки. Тому Супрун радить дотримуватися правил гігієни:

1. Мийте руки з милом

Особливо перед та після приготування їжі. Брудні руки є найпоширенішою причиною харчових отруєнь.

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2. Не вживайте в’ялену, копчену, солону та консервовану рибу

При поганому митті консервованих продуктів, недостатній термічній обробці, транспортуванні чи зберіганні. Вищеперераховані умови можуть призвести до інфікування.

3. Уникайте покупок на стихійних ринках або у випадкових осіб

Якщо ви не впевнені в тому, що продукти добре зберігалися чи санітарні норми не дотримані – не купуйте там. Якщо ж ви придбали такий товар, то обов’язково проводьте термічну обробку, особливо молочних продуктів.

4. Не вживайте протерміновані продукти

Уникайте вживання тих продуктів, у яких закінчився термін придатності, оскільки у них уже паразитують патогенні мікроорганізми. Не шкодуйте їх та викидайте одразу у смітник.

Не вживайте протерміновані продукти
Не вживайте протерміновані продукти

5. Мийте овочі

Перед вживанням ретельно вимийте овочі чи фрукти. Якщо ж їх будуть споживати діти – облийте окропом.

В Україні за останні півроку захворіли понад 47 тисяч людей на гострі кишкові інфекції, куди входять харчові отруєння (не включаючи ботулізм та отруєння грибами).

Влітку можна також підчепити небезпечну інфекцію сальмонельоз, про неї читайте за посиланням.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Уляна Супрун Інфекція
Джерело: 24 Канал
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