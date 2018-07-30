Як вберегтися від отруєння грибами

Сезон грибів настав, а, отже, ризик отруїтися шкідливими грибами підвищився. Центр громадського здоров'я МОЗ України підготувало універсальні правила, які вбережуть від отруєння грибами.

Загалом в Україні ростуть майже 2 тисячі видів шапинкових грибів, їстівними з них вважають лише 500, йдеться на сторінці в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

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Не варто споживати дикорослих грибів, спробуйте замінити їх тими, що вирощуються штучно. Уникайте стихійних ринків, купуйте там, де є сертифікати якості продукту.

Якщо ви пішли по гриби, то збирайте їх у добре знайомих місцях, оглядайте уважно гриб.

Не варто брати дуже молодого чи дуже старого гриба, оскільки вони можуть ззовні бути схожими на отруйні.

Гриби вбирають у себе отруйні речовини, тому відмовтеся від збирання грибів поблизу трас, підприємств, забруднених територій.

Не збирайте гриби в посушливу погоду, не куштуйте сирі гриби.

Зібрані гриби готуйте протягом першої доби. Варити їх необхідно не менше ніж 3 рази. У холодильнику їх можна зберігати в емальованому посуді не більше як добу.

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