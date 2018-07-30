10:39
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 20°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
  • понеділок
    0°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як вберегтися від отруєння грибами

198
Отруєння грибам: як вберегтися
Отруєння грибам: як вберегтися

Сезон грибів настав, а, отже, ризик отруїтися шкідливими грибами підвищився. Центр громадського здоров'я МОЗ України підготувало універсальні правила, які вбережуть від отруєння грибами.

Загалом в Україні ростуть майже 2 тисячі видів шапинкових грибів, їстівними з них вважають лише 500, йдеться на сторінці в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Читайте також: Супрун назвала надійний захист від небезпечних хвороб

Не варто споживати дикорослих грибів, спробуйте замінити їх тими, що вирощуються штучно. Уникайте стихійних ринків, купуйте там, де є сертифікати якості продукту.

Якщо ви пішли по гриби, то збирайте їх у добре знайомих місцях, оглядайте уважно гриб.

via GIPHY

Не варто брати дуже молодого чи дуже старого гриба, оскільки вони можуть ззовні бути схожими на отруйні.

Гриби вбирають у себе отруйні речовини, тому відмовтеся від збирання грибів поблизу трас, підприємств, забруднених територій.

Не збирайте гриби в посушливу погоду, не куштуйте сирі гриби.

Зібрані гриби готуйте протягом першої доби. Варити їх необхідно не менше ніж 3 рази. У холодильнику їх можна зберігати в емальованому посуді не більше як добу.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

 
Теги: Здоров'я Здорове життя отруєння Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук