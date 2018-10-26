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      Як вберегтися від раптового інсульту

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      Як вберегтися від раптового інсульту
      Як вберегтися від раптового інсульту / news.sky.com

      Міжнародна група дослідників виявила, що дотримання профілактичних заходів можуть значно знизити ймовірність інсульту людям зі спадковою схильністю до захворювань серцево-судинної системи.

      У дослідженні, яке проводилося 7 років, взяли участь 306 тисяч жителів Великобританії віком від 40 до 73 років, пише Eurekalert!.

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      На початок дослідження в учасників не було зареєстровано інсульту або ж серцевого нападу.

      Як вберегтися від раптового інсульту
      Як вберегтися від раптового інсульту

      Дослідження показало, що спадкова схильність до інсульту підвищувала ймовірність порушення кровопостачання мозку на 35% незалежно від способу життя.

      Проте ведення нездорового способу життя збільшувало ризик інсультів на 66%.

      Тому вчені радять таким людям відмовитися від куріння, дотримуватися збагаченої фруктами та рибою дієту, підтримувати нормальну вагу і регулярно займатися фізичними вправами.

      via GIPHY

      До слова, за статистикою, інсульт забирає найбільше життів після онкологічних захворювань і є основною причиною довготривалої непрацездатності населення у всьому світі. Тому важливо виявити його в перші години після нападу, щоб врятувати життя людини і зменшити негативні наслідки.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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