Міжнародна група дослідників виявила, що дотримання профілактичних заходів можуть значно знизити ймовірність інсульту людям зі спадковою схильністю до захворювань серцево-судинної системи.

У дослідженні, яке проводилося 7 років, взяли участь 306 тисяч жителів Великобританії віком від 40 до 73 років, пише Eurekalert!.

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На початок дослідження в учасників не було зареєстровано інсульту або ж серцевого нападу.



Як вберегтися від раптового інсульту

Дослідження показало, що спадкова схильність до інсульту підвищувала ймовірність порушення кровопостачання мозку на 35% незалежно від способу життя.

Проте ведення нездорового способу життя збільшувало ризик інсультів на 66%.

Тому вчені радять таким людям відмовитися від куріння, дотримуватися збагаченої фруктами та рибою дієту, підтримувати нормальну вагу і регулярно займатися фізичними вправами.

До слова, за статистикою, інсульт забирає найбільше життів після онкологічних захворювань і є основною причиною довготривалої непрацездатності населення у всьому світі. Тому важливо виявити його в перші години після нападу, щоб врятувати життя людини і зменшити негативні наслідки.

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