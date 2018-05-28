Як вберегтися від сальмонельозу: прості правила

Сальмонельоз – одна з найпоширеніших небезпечних кишкових захворювань. Ним може заразитися, як дорослий, так і дитина.

Центри з контролю і профілактики захворювань рекомендують дотримуватися кілька правил, щоб уникнути зараження сальмонелозом, інформує Ukrhealth.

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Потрібно купувати лише пастеризовані яйця та зберігати їх лише в холодильнику. Не тримайте пошкоджені яйця, а також дуже брудні.

Варіть яйця накруто: виключіть споживання яєць з рідким жовтком. Страви з яєць готуйте при температурі не менш, ніж 70 градусів.

Зберігайте яйця у спеціальних контейнерах, оскільки інфекція може вражати сусідні продукти та стінки холодильника. Відмовтеся від куштування непросмаженої яєчні.

Після приготування обов’язково помийте руки, стільниці та прилади, на яких готуєте.

Що таке сальмонельоз? Це гостре інфекційне захворювання, що уражує шлунково-кишковий тракт та інші внутрішні органи. Воно викликається сальмонелами – бактеріями, які знаходяться на внутрішній поверхні неякісних яєць. Через пташиний послід на шкаралупі інфекція може проникнути всередину яйця.