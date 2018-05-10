Як вберегтися від укусів комарів: практичні поради

Комарі псують нам відпочинок не лише на природі та біля водойм, а й надокучають навіть у багатоповерхівках. Однак, боротися з кровожерними комахами можна. В який спосіб захистити себе від укусів комарів? Читайте в матеріалі журналістів сайту "24".

Чому одних людей комарі кусають частіше, а інших рідше? Однією з поширених гіпотез – різна група крові людини.

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У коментарі сайту "24" лікар-дерматолог, дерматокосметолог Інституту дерматокосметології доктора Богомолець Наталія Семенюк розповіла, що однією з причин обрання комарами своїх "жертв" є запах тіла людини, а не міф про те, що одна група крові є більш привабливою для комарів, ніж інші.

Однак, згідно з японським дослідженням, комарі майже вдвічі частіше приземляються на людей з типом групі крові 0 (1 група крові). Цікаво, що більшість людей виділяють речовини, які дозволяють комарам визначити на смак кров, перш, ніж вони спробують її.

Як захиститися від комарів: дієві поради

Який одяг захистить від комарів?

Краще запобігти укусам комах, ніж боротися з їх наслідками. Тому, щоб забезпечити себе й своє здоров’я від набридливих комарів, слід захищатися. Найбезпечніший "нехімічний" захист – закритий одяг. Тож на природу карще вибирайте одяг з довгими рукавами, бажано з щільної тканини, ще щось на голову, а на ноги штани – і комар до вас не добереться.

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До того ж, допоможе світлий одяг, якого комарі його не люблять, а тому активно не нападатимуть. Однак "навдягатися" можна, коли на вулиці прохолодно. Якщо ж спека – руки й ноги голі – можна користуватися спеціальними засобами проти укусів комарів.



Дієвий спосіб вберегтися від укусів комарів – обрати підходящий одяг

Як захистися від комарів?

Допоможуть вберегтися від укусів спеціальні креми, спреї, лосьйони. Однак, магазинні засоби можуть викликати алергічні реакції. Тому, якщо є схильність до таких – варто проконсультуватися з лікарем. Або ж зробити пробу – нанести засіб на внутрішню поверхню передпліччя й почекати певний час – подивитися чи не буде ніяких подразнень, зазначає Наталія Семенюк.

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Як вберегти дітей від комарів?

Обираючи креми чи лосьйони від укусів комарів для дітей – лікар-дерматолог радить дотримуватися вказаних на упаковці рекомендацій. Як правило, наносити дітям такі засоби можна з двох-трьох років. Якщо малюк не алергічний – самі по собі ці засоби особливої шкоди не несуть, коментує Семенюк.

Інша справа – надто “чутливий” до алергій малюк – тоді треба консультуватися з лікарем. Якщо у дитини з'являється свербіж після укусу комара – обов'язково продезінфікуйте ранку. Щоб не потрапила інфекція – не дозволяйте малюкові "розчісувати" її. Це ж стосується і дорослих – місця укусів від комарів головне не свербіти!



Як захистити дітей від комарів

Що відлякує комарів?

Серед новинок – антикомарині браслети, котрі частіше купують, щоб захистити від комарів дітей. Такі браслети просочені рослинним екстрактом (зазвичай, витяжкою з далматської ромашки або піретрума).

Браслет може працювати до ста сорока годин. Щоб продовжити його дію, антикомарний браслет надягають при виході на вулицю, а вдома намагаються тримати його в герметичному контейнері.

Аби позбутися комарів в приміщенні – за можливості варто поставити москітні сітки. Ефект від неї буде більшим, якщо побризкати сітку ефірним маслом цитрусових, хвої або герані.

Комарі також не люблять різних специфічних насичених запахів диму. Відлякати їх можна за допомогою диму від кинутої у вогонь хвої, шишок ( якщо ви на природі), декількох крапель камфори або кедрової олії. Відлякує комарів також тютюновий дим і запах валеріани. Такі ж засоби допоможуть позбутися і від мошки й мух.

Столова ложка відвару харчової гвоздики змішана з такою ж кількістю будь-якого одеколону теж допоможе на певний час позбутися комарів.

Або, як варіант, розріжте лимон на половину і вставте в нього бутони гвоздики. Розмістіть "композицію" поруч з ліжком і можете спати з відкритим вікном. Приємний запах і відсутність комарів гарантовані.



Речі, які відлякують комарів

Чи шкідливий фумігатор від комарів?

Ефективно проти комарів діє й електро-фумігатор з платівками. Такий собі невеличкий прилад, котрий вмикається в розетку. Його принцип дії простий: нагрівається картонна пластинка, просочена інсектицидом, або балончик з тим же препаратом, але в рідкому вигляді.

Від тепла інсектицид починає випаровуватися і через 10-12 хвилин навколишні комарі втрачають до вас інтерес. Радіус дії хорошого фумігатора – 12 кв метрів. За годину, до того як маєте лягати спати – прилад краще вимикати.

Незважаючи на свою ефективність – дія його шкідлива, особливо для дітей та вагітних жінок. Тому краще використовувати фумігатор, коли нікого немає в будинку й одночасно провітрювати приміщення. Якщо, при користуванні приладом, виникає головний біль, несподівані висипання на шкірі, закладає ніс або "дере" горло, краще від нього відмовитися.

Що робити, якщо комар вкусив?

Якщо "крихітний вампір" уже вкусив – спершу треба зменшити свербіж. Можна використовувати знову ж таки спеціальні засоби: креми лосьйони. А можна обрати й народні методи. Найпростіший – обробити уражену ділянку настойкою календули, каже Семенюк. Або намочити місце укусу звичайним розчином соди – 1 чайну ложку на склянку води й змастити соком лимона.

Отож, методів боротьби з ненависними комарами чимало. Обирайте, який вам до вподоби і нехай такі "маленькі неприємності" не впливають на ваш настрій влітку.





Що робити з укусами комарів?

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А як ви боретесь з "кровожерними" комахами? Пишіть свої перевірені методи у коментарях.