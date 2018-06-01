Як вберегтися від зараження ВІЛ: 4 дієві способи

В Україні набирає обертів епідемія ВІЛ, попри її спад у багатьох розвинених країнах. Тому необхідно вживати заходи, щоб вберегтися від зараження.

Експерти назвали 4 найбільш ефективних методів, які зможуть знизити ризик розвитку ВІЛ-інфекції, пише Ukrhealth.

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Щоб уникнути негативних наслідків, регулярно проходьте перевірку разом зі своїм партнером. Стежте також за відкритими ранами, оскільки вони підвищують ризик поширенню вірусу.

Не користуйтеся загальними голками або іншим медобладнанням. Таким чином людина піддає себе та інших на ризик зараження ВІЛ.

Використовуйте презервативи, але робити це потрібно правильно. Такі засоби є ефективним засобом при багатьох інфекцій, що передаються статевим шляхом, зокрема, ВІЛ.



Презервативи захистять від зараження ВІЛ

Обрізані чоловіки мають знижений ризик захворювання ВІЛ. Все тому, що крайня плоть статевого члена містить дендритні клітини, що мають спеціальні рецептори, які дозволяють вірусу проникати всередину.

До слова, через зараження смертельною інфекцією Ніпах у штаті Керала в південно-західній частині країни вже загинуло дев'ять людей. Ще 25 осіб госпіталізовані з симптомами цієї інфекції в індійському місті Кожикоде.

Що таке ВІЛ? Це вірус імунодефіциту людини, а СНІД – комплексна реакція організму на інфекцію, яка розвивається. Заражаються ВІЛ-інфекцією, від якої не існує ні вакцини, ні ліків. ВІЛ – це початкове захворювання, а СНІД – остання стадія ВІЛ-інфекції.

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