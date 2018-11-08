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      Як вбивали журналіста Хашоггі: версія щодо його моторошної смерті отримала підтвердження

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      Вбивство журналіста Хашоггі: У резиденції саудівського консула в Стамбулі знайшли сліди кислоти
      Вбивство журналіста Хашоггі: У резиденції саудівського консула в Стамбулі знайшли сліди кислоти / Chicago Tribune

      Під час обшуку резиденції генерального консула Саудівської Аравії у Стамбулі було виявлено сліди кислоти та інших хімікатів. Слідство припускає, що їх могли використати для розчинення тіла убитого журналіста Джамаля Хашоггі.

      Про це пише Al Jazeera з посиланням на джерело у Генеральній прокуратурі Туреччини.

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      Як зауважив співрозмовник ресурсу, сліди хімічних речовин і кислоти знайшли в колодязі на території резиденції генконсула.

      Також зазначається, що турецькі слідчі вилучили зразки зі стінок колодязя під час обшуків резиденції у жовтні.

      "Ми знаємо, що в ніч з 16 проти17 жовтня, коли турецькі слідчі працювали в резиденції та хотіли отримати повний доступ до саду та колодязя, вони не отримали дозвіл. Але їм вдалося швидко взяти зразки з верхньої частини колодязя. Їх потім досліджували та знайшли підтвердження наявності флуоридної кислоти та інших хімікатів", – переконують журналісти.

      Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

      За інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

      Хто такий Джамаль Хашоггі? У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Впродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. 

      Після отримання "попередження" від влади він був змушений покинути країну. Хашоггі покинув Саудівську Аравію після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

      Вбивство журналіста джамаля Хашоггі: хроніка подій
      Теги: Кримінальні новини Новини Туреччини Саудівська Аравія Розслідування Джамаль Хашоггі
      Джерело: 24 Канал
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