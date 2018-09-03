Як вбивство Захарченка вплине на "Мінськ": у Кремлі зробили заяву

У Кремлі заявляють, що вбивство ватажка незаконного збройного формування "ДНР" Олександра Захарченка не означає вихід Росії з мінського процесу.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також: Чому Кремль був дуже незадоволений Захарченком

Після події "терористичного акту" дуже складно про щось говорити з українською стороною, але це не означає, що Росія виходить з мінського процесу,

– заявив він.

За його словами, Росія завжди говорила, що "реалізацію мінських домовленостей гальмує Київ", але російська сторона залишається відданою мінському процесу.

"Президент Путін робить все, щоб зрушити з мертвої точки мінський процес", – заявив Пєсков.

Він не прокоментува, хто б міг замінити Захарченка на посаді ватажка бойовиків.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Раніше бойовики повідомляли, що саморобний вибуховий пристрій було замасковано під освітлювальне обладнаннявсередині ресторану та дистанційно приведено у дію. Також зазначається, що у тротиловому еквіваленті він мав 800 грамів.