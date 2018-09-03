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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Як вбивство Захарченка вплине на "Мінськ": у Кремлі зробили заяву

2590 Читать новость на русском
Дмитро Пєсков
Дмитро Пєсков / newizv.ru

У Кремлі заявляють, що вбивство ватажка незаконного збройного формування "ДНР" Олександра Захарченка не означає вихід Росії з мінського процесу.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

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Після події "терористичного акту" дуже складно про щось говорити з українською стороною, але це не означає, що Росія виходить з мінського процесу,
– заявив він.

За його словами, Росія завжди говорила, що "реалізацію мінських домовленостей гальмує Київ", але російська сторона залишається відданою мінському процесу.

"Президент Путін робить все, щоб зрушити з мертвої точки мінський процес", – заявив Пєсков.

Він не прокоментува, хто б міг замінити Захарченка на посаді ватажка бойовиків.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Раніше бойовики повідомляли, що саморобний вибуховий пристрій було замасковано під освітлювальне обладнаннявсередині ресторану та дистанційно приведено у дію. Також зазначається, що у тротиловому еквіваленті він мав 800 грамів.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Вбивство Захарченка Війна на Донбасі Мінські домовленості Нормандський формат
Джерело: 24 Канал
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