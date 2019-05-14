17:21
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Блоги Мирослава Ляхович
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Мирослава Ляхович

      Як вдалось зберегти один з найкрасивіших функціоналістичних будинків Львова

      1745
      Функціоналістичний будинок на вулиці Туган-Барановського у Львові
      Функціоналістичний будинок на вулиці Туган-Барановського у Львові / Мирослава Ляхович/modernism.lviv-online.com

      На вулиці Туган-Барановського у Львові розташований дуже важливий будинок для архітектури львівського модернізму.

      Багатоквартирний житловий будинок за адресою вулиця Туган-Барановського, 36 – приклад модерністичної архітектури високого класу.

      Читайте також: Невідома історія будинку-метелика, або Де міг загинути найвідоміший львівський архітектор

      Підтікання даху де-не-де попсувало блискучий тиньк, проте фасад не зазнав руйнувань, але найкраще збереглись інтер’єри будинку.

       

       

      За вхідною брамою цієї кам'яниці – ще існує міжвоєнний світ Львова, ну принаймні, для очей.

       

       

      Колористика інтер'єрів коливається від коричневого і світло-коричневого до сірих, відтінку хрому, тонів.

       

       

      В сінях (при вході) добре збереглась скринька для кореспонденції, виконана в хромованому металі.

       

       

      Сірий бетонний сходовий марш виконаний в техніці лястрико (мозаїка в бетонному покритті). Сходи освітлюють вертикальні подовгасті стрічкові вікна, біля яких також розташовані ще й невеликі вікна-ілюмінатори. Таке рішення для вікон зустрічається вкрай рідко і виглядає дуже оригінально та багато. У вікнах ще залишилась оригінальна столярка.

       

       

      Перила сходів засклені і мають дерев'яні поручні в оригінальному кольорі. Збереглись також автентичні вхідні двері до помешкань. На сходовому майданчику розташовані двері до комор, зроблених для зберігання приладдя для прибирання сходової клітки.

       

       

      Хоч інтер'єри залишились у відносно доброму стані, проте потребують якісного відновлення. Вікна сходової клітки не закриваються через деформацію рам. Вставки зі скла пошкоджені, а подекуди взагалі замінені. В квартирах збереглись як оригінальні двері вхідні, так і балконні, проте багато де вікна вже замінили на пластикові в невідповідній колористиці.

      функціоналізм модернізм будинок Туган Барановського Львів
      Інтер'єр функціоналістичного будинку на вулиці Туган-Барановського у Львові

      Будинок мав центральне опалення. Котельня розташовувалась в підвалі. Після війни її знищили, відповідно сходова клітка перестала обігріватись.

      сходи будинок функціоналізм модернізм будинок Львів
      Як виглядає один з найкрасивіших функціоналістичних будинків Львова

      Ми переселились сюди в квартиру на другому поверсі ще в п’ятдесятих, коли мій батько був депутатом Верховної Ради СРСР. Потім багато років потому прийшов сюди колишній власник будинку, єврей, який виїхав до США. Він втік зі Львова з однією валізкою. Те, що побачив, дуже його вразило, не розумів, де поділись меблі, які розробляли спеціально для цього дому. Хоч ми теж їх вже не застали,
      – згадує одна з мешканок будинку.

      будинок функціоналізм модернізм Львів
      Інтер'єр будинку на вулиці Туган-Барановського, 36 у Львові

      Інші мешканці згадують, що в часи радянської окупації вхід до будинку охороняв патруль міліції. Завдяки цьому до будинку не потрапляли випадкові люди і нічого не нищили.

      Фактично те, що в будинку мешкала партійна номенклатура при достатку та охороні, допомогло йому зберегтись у непоганому стані.

      Оригінал: modernism.lviv-online.com

      Фото: Мирослава Ляхович

      Дивіться також:
      blog_ava
      Команда Вакарчука: хто потрапив у партію "Голос" і що про них відомо
      сьогодні
      13324
      Автор: Мирослава Ляхович
      Теги: Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини Львова Архітектура Історія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 14 травня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 788
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 41
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      сьогодні , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      452
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 251
      Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      сьогодні , 15:30 Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      Інна Жолобович 1330
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук