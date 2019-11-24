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      Як ведмеді готуються до зимової сплячки у притулку під Львовом: фото та відео

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      Мешканці ведмежого притулку "Домажир", що неподалік Львова, уже через тиждень вмостяться у своїй барлозі і поринуть у майже тримісячний сон. А поки ж чотирилапі гуляють вольєрами, принюхуються до морозів, ласують рибою та фруктами.

      Виноградом і яблуками намагалася виманити зі сховку ведмедиць Дашу й Лелю їхня доглядальниця. Та не лише фруктозою, а й жирами нині підгодовували клишоногих.

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      "Ближче до зимового сну або до зими ведмеді люблять мати в раціоні більше жирної риби для того, щоб набрати жирової маси. Також вони люблять більше поїсти. Але коли вони йдуть у сплячку, то стараються зменшити споживання їжі", – розповіла керівниця служби з догляду за тваринами в притулку "Домажир" Наталія Галайко.

      Ведмеді
      Ведмедиці Даша та Леля

      В зимову сплячку ведмеді впадають, бо в їхньому організмі сповільнюються обмінні процеси. Цей період мешканці "Домажиру" перебуватимуть у барлозі. Залежатиме їхній сон від стану здоров'я, а також від того, скільки тварина перебувала в неволі.

      Якщо тваринка хворіє і неповноцінно харчується, тоді важче то дається. Минулого року практично всі наші ведмедики були в зимовому сні: хтось більше, хтось менше, хтось раніше пішов, хтось виходив на годинку, на дві, на півдня,
      – пояснив директор ведмежого притулку "Домажир" Ігор Николин.

      Домажир
      Ведмеді в "Домажирі"

      Наразі з десяток ведмедів лише готуються до зимового сну. Тож упродовж тижня в притулку ще чекають відвідувачів. "Ми не можемо сказати, що от уже після 1 грудня всі абсолютно ведмеді будуть спати. Так, більшість ще готуються до сну, але деколи виходять зі своїх барліг", – додала менеджерка ведмежого притулку "Домажир" Ольга Федорів.

      Із сезонної сплячки ведмеді вийдуть аж на початку березня 2020 року. Тоді ж у притулку "Домажир" стартує новий сезон.

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      Автор: Ірина Кунинець
      Теги: Новини України Новини Львова Світ тварин
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