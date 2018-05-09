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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як ви набридли зі своїми спогадами про "справжню війну", – російський журналіст про співгромадян

1203 Читать новость на русском
Російський журналіст Аркадій Бабченко різко висловився про своїх співвітчизників
Російський журналіст Аркадій Бабченко різко висловився про своїх співвітчизників / styler.rbc.ua

Російський журналіст Аркадій Бабченко різко висловився про своїх співвітчизників. Він назвав їх "лицемірами", оскільки вони зі скорботою пригадують бої 70-річної давнини та не звертають увагу на дві війни, які зараз ведуть у світі.

Про це журналіст написав на своїй сторінці у Facebook.

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Як ви за*бали зі своїми спогадами про "справжню війну", дорогі співвітчизники. Ваша держава зараз веде дві. Хочете знати, як виглядає справжня війна? Відкладіть Нікуліна і їдьте на Донбас, плакальники диванні,
– написав Бабченко.

Він також назвав "нудотним лицемірством" скорботні обличчя росіян про бої 70-річної давнини в той час, коли їх держава просто зараз кожного дня веде обстріли в Україні.

Окрім цього, Бабченко звинуватив співгромадян у байдужості та небажанні стикатися із реальністю.

 

Теги: Новини політики Новини Росії журналісти 9 травня
Джерело: 24 канал
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