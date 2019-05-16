Як ви ставитесь до рішення Вакарчука балотуватися в Раду?
Святослав Вакарчук спробує вдруге пройти до Верховної Ради. 16 травня він оголосив про створення партії "Голос", з якою і балотуватиметься в депутати. Як ви ставитеся до такого рішення музиканта – своєчасне воно чи ні?
Взимку 2019 року він відмовився брати участь у президентських виборах. Тоді Святослав Вакарчук сказав, що його не цікавить президентський пост та влада, а лише реальні зміни в країні. Тепер же Вакарчук балотується в Раду, пояснивши, що саме там приймаються найважливіші рішення.
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До його команди увійшли Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Юрій Соколов, Андрій Шараскін. Вакарчук закликає українців приєднуватися до їхньої команди. Головним завданням він називає зміну правил гри в українській політиці та відхід від старої системи.
12 років тому Вакарчук уже був народним депутатом. Тоді він пройшов у Раду за списком пропрезидентського блоку "Наша Україна — Народна самооборона". Однак, попрацював там недовго – у грудні 2008-го добровільно склав депутатські повноваження.
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