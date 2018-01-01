Як ви відсвяткували Новий рік?

Для когось зустріч Нового року – сімейне свято, у той же час інші не уявляють святкування без гучної вечірки. А як ви зустріли Новий 2018 рік? Беріть участь в опитуванні на сайті "24".

Читайте також: Привітання з Новим роком 2018: колегам, друзям і рідним Кажуть, як Новий рік зустрінеш – так і проведеш. Отож як ви відсвяткували прихід 2018?