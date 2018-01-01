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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як ви відсвяткували Новий рік?

12:48, сьогодні 1535 Читать новость на русском
Новий рік 2018
Новий рік 2018 / mgirnews.in.ua

Для когось зустріч Нового року – сімейне свято, у той же час інші не уявляють святкування без гучної вечірки. А як ви зустріли Новий 2018 рік? Беріть участь в опитуванні на сайті "24".

Читайте також: Привітання з Новим роком 2018: колегам, друзям і рідним

Кажуть, як Новий рік зустрінеш – так і проведеш. Отож як ви відсвяткували прихід 2018?

Теги: Новорічні свята LifeStyle Новини України Опитування 24
Джерело: 24 Канал
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