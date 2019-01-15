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      Як вибрати дитячий шампунь та коли його можна використовувати

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      Як вибрати дитячий шампунь: поради Комаровського
      Як вибрати дитячий шампунь: поради Комаровського / pinterest.com

      У перші тижні для малюка не потрібно купувати спеціальні мийні засоби – достатньо лише просто теплої води.

      Це зазначає дитячий лікар Євген Комаровський на особистому сайті.

      Читайте також: Комаровський пояснив, як правильно мити голову немовляті

      Він переконаний, що найголовніша помилка при виборі шампуню – це використання для догляду за дитиною гігієнічних засобів для дорослих. Ризик становить навіть одноразове застосування мийних засобів, оскільки дорослі шампуні відрізняються за складом та технологією виробництва.

      Лікар зазначає, що дорослий шампунь може сформувати у дитини страх миття голови на багато-багато років через неприємні відчуття після потрапляння шампуню в очі.

       
      Лікар Євген Комаровський
      Дитячий шампунь – це абсолютно певні, дуже суворі вимоги до виробництва та складу мийного засобу. Правильний дитячий шампунь зобов'язаний не дратувати очі, мати нейтральний ph, не містити мила, парабенів, силіконів, консервантів ”.

      Але головне, чим батьки повинні керуватися при покупці гігієнічного засобу для дитини першого року життя, – наявністю у шампуню сертифіката саме для застосування з моменту народження, тобто з першого дня життя.

      Використовувати шампунь потрібно з 5 тижнів. Але це не стосується тих випадків, коли необхідно застосувати шампунь. До прикладу, коли дитина забруднилася молочною сумішшю або ж дитину одягнули у дуже теплу шапочку. У такому випадку доведеться використовувати шампунь і до віку п'яти тижнів.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Лікар Євген Комаровський Догляд за немовлятами
      Джерело: 24 Канал
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