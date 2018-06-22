Як вибрати купальник жінкам з маленьким розміром грудей: поради з фото

Прийшов час відпусток! А отже жінки з маленькими грудьми можуть скористатися простими "лайфхаками" для того, щоб візуально збільшити розмір під час відпочинку на пляжі та біля басейну.

Найголовніше – це навчитися підкреслювати переваги своєї фігури і приховувати недоліки, що можна легко зробити з допомогою "правильних" купальників.

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Чашечки на кісточках

Власницям маленького розміру грудей краще робити ставку на верх з м'якими чашечками на кісточках, який візуально додасть необхідного об'єму.

Принт

Якщо верхня частина купальника буде прикрашена принтом або візерунком – такий прийом візуально робить бюст пишним.

Контраст

Такий самий ефект, що й від принтів. Яскравий верх – темний низ: такий варіант купальника акцентує увагу на грудях, візуально збільшивши її.

Рюші / бахрома

Такі декоративні елементи також додають "пишності" бюсту.