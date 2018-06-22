20:01
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
28°C 14°C
  • субота
    14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода

Як вибрати купальник жінкам з маленьким розміром грудей: поради з фото

400 Читать новость на русском
Як вибрати купальник жінкам з маленьким розміром грудей
Як вибрати купальник жінкам з маленьким розміром грудей / Фото з відкритих джерел

Прийшов час відпусток! А отже жінки з маленькими грудьми можуть скористатися простими "лайфхаками" для того, щоб візуально збільшити розмір під час відпочинку на пляжі та біля басейну.

Найголовніше – це навчитися підкреслювати переваги своєї фігури і приховувати недоліки, що можна легко зробити з допомогою "правильних" купальників.

Читайте також: Що одягнути на пляж: топ-5 головних трендів літа 2018

Чашечки на кісточках

Власницям маленького розміру грудей краще робити ставку на верх з м'якими чашечками на кісточках, який візуально додасть необхідного об'єму.

Як вибрати купальник жінкам з маленьким розміром грудей

Принт

Якщо верхня частина купальника буде прикрашена принтом або візерунком – такий прийом візуально робить бюст пишним.

Як вибрати купальник жінкам з маленьким розміром грудей

Контраст

Такий самий ефект, що й від принтів. Яскравий верх – темний низ: такий варіант купальника акцентує увагу на грудях, візуально збільшивши її. 

Як вибрати купальник жінкам з маленьким розміром грудей

Рюші / бахрома

Такі декоративні елементи також додають "пишності" бюсту.

Як вибрати купальник жінкам з маленьким розміром грудей

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як зекономити на митті посуду
сьогодні, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук