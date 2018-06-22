Як вибрати купальник жінкам з маленьким розміром грудей: поради з фото
Прийшов час відпусток! А отже жінки з маленькими грудьми можуть скористатися простими "лайфхаками" для того, щоб візуально збільшити розмір під час відпочинку на пляжі та біля басейну.
Найголовніше – це навчитися підкреслювати переваги своєї фігури і приховувати недоліки, що можна легко зробити з допомогою "правильних" купальників.
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Чашечки на кісточках
Власницям маленького розміру грудей краще робити ставку на верх з м'якими чашечками на кісточках, який візуально додасть необхідного об'єму.
Принт
Якщо верхня частина купальника буде прикрашена принтом або візерунком – такий прийом візуально робить бюст пишним.
Контраст
Такий самий ефект, що й від принтів. Яскравий верх – темний низ: такий варіант купальника акцентує увагу на грудях, візуально збільшивши її.
Рюші / бахрома
Такі декоративні елементи також додають "пишності" бюсту.