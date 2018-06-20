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Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода

Як вибрати одяг для різних типів фігури: актуальні поради стиліста у фото

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Лариса Федоринець
Лариса Федоринець / 24 канал

Якщо, на Вашу думку, є якісь недоліки у фігурі, завдяки одягу це завжди можна скоригувати. Для цього потрібно знати секрети, які допоможуть правильно підібрати одяг.

Про це 24 каналу розповіла  українська стилістка Лариса Федоринець, яка більше відома іменем Lorrie.me у соціальних мережах.

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Лариса зізналася, що у неї завжди був смак, проте для роботи стиліста їй довелося більше ризикувати та креативити.

Наразі дівчина веде свій блог про одяг з мас-маркетів. Більшість цих магазинів є в кожному українському торговому центрі, а отже доступними для всіх. Лариса складає цікаві модні "луки" і дає поради, як краще поєднати одяг з різними типами фігури.

Поради стиліста, як обрати одяг:

Діагоналі

Щоб виглядати стрункішим, потрібно візуально себе видовжити. З цим допоможуть діагональні лінії. Крім того, стилістка наголошує, що такі прийому підходять дівчатам plus size.

поради стиліста щодо вибору одягу на різні типи фігур

Дівчина додала, що часто робить акцент на талії.

Багатошаровість

"Пам’ятайте про тканину різної структури – можуть бути м’які тканини, але верх обов’язково структурований, щоб збирати образ. Може бути піджак або косуха", – наголошує Лариса Федоринець.

Також ці варіанти чудово підходять під різні типи фігури.

поради стиліста щодо вибору одягу на різні типи фігур

Одяг свого розміру

Дівчина зазначила, що потрібно перш за все купувати одяг свого розміру, а не для часів, коли ми "схуднемо".

Ви повинні сяяти вже, а не колись. Любов до себе краще помагає скинути вагу. Великий одяг вас ще більше збільшить. Тому лише свій розмір зможе приховати або підкреслити те, що вам потрібно,
– рекомендує стилістка.

поради стиліста щодо вибору одягу на різні типи фігур

Видовжений жакет

Лариса додає, що бажано обирати жакет без підплечників. Він може бути з не надто м’якої тканини.

"Якщо любите підкреслювати талію, то поверх жакета можна одягнути ремінь", – додає вона.

Рукава 3/4

Вони відкривають найтоншу частину руки – кисть і створюють легкість образу.

Спідниця в складку

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Стилістка рекомендує обирати форму А-силуета з чітким поясом.

поради стиліста щодо вибору одягу на різні типи фігур

Такі спідниці також можуть бути прямими на резинці. Вони чудово підійдуть дівчатам, які хочуть розширити бедра.

Принт

Зазначимо, що протягом кількох сезонів у моді переважав білий колір, однак його витісняє тваринний принт (і це не тільки леопард, у тренді зебри, гепарди та тигри).

поради стиліста щодо вибору одягу на різні типи фігур

поради стиліста щодо вибору одягу на різні типи фігур

поради стиліста щодо вибору одягу на різні типи фігур

Оversize

Стосовно модного тренду oversize, стилістка рекомендує обирати річ меншим розміром, щоб не виглядати "мішком",

поради стиліста щодо вибору одягу на різні типи фігур

поради стиліста щодо вибору одягу на різні типи фігур

Топи

"Все що ви оголяєте на тілі – привертає особливу увагу, тому будьте обережні з цим. Приховуйте те, що хочеться, а відкривайте найкрасивіші частини", – розповідає дівчина.

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поради стиліста щодо вибору одягу на різні типи фігур

Штани

Лариса рекомендує цього сезону обрати прямі або брюки-сигарети довжиною 7/8 (коли видно щиколотку).

поради стиліста щодо вибору одягу на різні типи фігур

поради стиліста щодо вибору одягу на різні типи фігур
Усі фото: 24 канал

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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