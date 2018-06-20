Як вибрати одяг для різних типів фігури: актуальні поради стиліста у фото

Якщо, на Вашу думку, є якісь недоліки у фігурі, завдяки одягу це завжди можна скоригувати. Для цього потрібно знати секрети, які допоможуть правильно підібрати одяг.

Про це 24 каналу розповіла українська стилістка Лариса Федоринець, яка більше відома іменем Lorrie.me у соціальних мережах.

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Лариса зізналася, що у неї завжди був смак, проте для роботи стиліста їй довелося більше ризикувати та креативити.

Наразі дівчина веде свій блог про одяг з мас-маркетів. Більшість цих магазинів є в кожному українському торговому центрі, а отже доступними для всіх. Лариса складає цікаві модні "луки" і дає поради, як краще поєднати одяг з різними типами фігури.

Поради стиліста, як обрати одяг:

Діагоналі

Щоб виглядати стрункішим, потрібно візуально себе видовжити. З цим допоможуть діагональні лінії. Крім того, стилістка наголошує, що такі прийому підходять дівчатам plus size.

Дівчина додала, що часто робить акцент на талії.

Багатошаровість

"Пам’ятайте про тканину різної структури – можуть бути м’які тканини, але верх обов’язково структурований, щоб збирати образ. Може бути піджак або косуха", – наголошує Лариса Федоринець.

Також ці варіанти чудово підходять під різні типи фігури.

Одяг свого розміру

Дівчина зазначила, що потрібно перш за все купувати одяг свого розміру, а не для часів, коли ми "схуднемо".

Ви повинні сяяти вже, а не колись. Любов до себе краще помагає скинути вагу. Великий одяг вас ще більше збільшить. Тому лише свій розмір зможе приховати або підкреслити те, що вам потрібно,

– рекомендує стилістка.

Видовжений жакет

Лариса додає, що бажано обирати жакет без підплечників. Він може бути з не надто м’якої тканини.

"Якщо любите підкреслювати талію, то поверх жакета можна одягнути ремінь", – додає вона.

Рукава 3/4

Вони відкривають найтоншу частину руки – кисть і створюють легкість образу.

Спідниця в складку

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Стилістка рекомендує обирати форму А-силуета з чітким поясом.

Такі спідниці також можуть бути прямими на резинці. Вони чудово підійдуть дівчатам, які хочуть розширити бедра.

Принт

Зазначимо, що протягом кількох сезонів у моді переважав білий колір, однак його витісняє тваринний принт (і це не тільки леопард, у тренді зебри, гепарди та тигри).

Оversize

Стосовно модного тренду oversize, стилістка рекомендує обирати річ меншим розміром, щоб не виглядати "мішком",

Топи

"Все що ви оголяєте на тілі – привертає особливу увагу, тому будьте обережні з цим. Приховуйте те, що хочеться, а відкривайте найкрасивіші частини", – розповідає дівчина.

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Штани

Лариса рекомендує цього сезону обрати прямі або брюки-сигарети довжиною 7/8 (коли видно щиколотку).



Усі фото: 24 канал