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Як вибрати зимове пальто, щоб бути в тренді і не мерзнути

17:05, сьогодні 1701 Читать новость на русском
Як вибрати зимове пальто
Як вибрати зимове пальто / Фото з Instagram

Ідеальне зимове пальто повинно бути не тільки теплим, але і красивим. Хоча найчастіше поєднати ці дві характеристики складно. Як правильно вибирати зимове пальто, на які елементи звертати увагу, щоб в -25 ° C не замерзнути – читайте в матеріалі.

Зверніть увагу на етикету

Безліч пальто зшиті з недорогих синтетичних тканин. Часто річ називають вовняною, а вона на 80% складається з нейлону, який вас не зігріє. Найтепліша тканина, безумовно, шерсть. Тому вибирайте моделі, пошиті з 100% вовни або з невеликими додаваннями інших волокон (не більше 10%).

Читайте також: Як не замерзнути на морозі: рятувальники дали поради

Зверніть увагу на утеплювач

Одним з найпоширеніших утеплювачів є вальтерм – матеріал, що складається з численних мікроскопічних осередків, які заповнюються повітрям, надійно захищає від зовнішніх коливань температур. На відміну від того ж синтепону, вальтерм більш міцний і легкий. Він нетоксичний і гіпоалергенний. Ступінь теплозахисних властивостей вальтерма залежить від його товщини, тому звертайте увагу і на це.


Як вибрати зимове пальто

Залиште місце для багатошаровості

Вибирайте досить вільні моделі, щоб в зимовий мороз можна було надіти під пальто об'ємний светр або жакет. Тим більше, просторий одяг тепліший, ніж облягаючий.

Вивчіть свою фігуру

Мініатюрним дівчатам підходять пальто, що підкреслюють фігуру, довжиною трохи нижче коліна. Власницям розмірів 36, 38, 40 можна звернути увагу на пальто-мундири. А дівчата великої комплекції найкраще виглядають пальто А-образного фасону.


Як вибрати зимове пальто

Розмір має значення

Вирушаючи на пошуки зимового пальто, надіньте щільний светр. Адже взимку доведеться максимально утеплятися. Довжина рукава пальто має доходити до середини долоні і рух ваших рук ніщо не повинно сковувати.


Як вибрати зимове пальто

Теги: Новини України LifeStyle Поради Мода
Джерело: Еlle
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