Як видалення апендикса впливає на здоров'я

Операція з видалення апендикса уповільнює наступ такого важкого захворювання як Хвороба Паркінсона в середньому майже на 4 роки.

Про це заявили вчені зі Швеції, йдеться у прес-релізі Stm.sciencemag.

Вони проаналізували дані понад 1,5 мільйона людей і з'ясували, що видалення апендикса зменшує ризик розвитку хвороби Паркінсона на 19%.

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Також операція уповільнює наступ хвороби Паркінсона в середньому майже на 4 роки.

Апендикс – це червоподібний відросток сліпої кишки, який містить велику кількість білка альфа-синуклеїну, що провокує розвиток цього захворювання.

Цей білок, за словами вчених, у патогенній формі накопичується в апендиксі – як і під час хвороби Паркінсона, так і у здорових людей. Тож руйнівний альфа-синуклеїн може потрапити у травну систему, а після цього і у мозок.

Хвороба Паркінсона – що це? Це хронічне захворювання нервової системи, характерне для людей похилого віку. Воно пов'язане з поступовою загибеллю рухових нервових клітин. Через це порушується регуляція рухів і м'язового тонусу, що характерно загальною скутістю і порушенням рухів. Від хвороби Паркінсона ризикує постраждати кожна сота людина у віці 60 років.

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