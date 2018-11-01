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      Як видалення апендикса впливає на здоров'я

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      Як видалення апендикса впливає на здоров'я
      Як видалення апендикса впливає на здоров'я / unsplash.com

      Операція з видалення апендикса уповільнює наступ такого важкого захворювання як Хвороба Паркінсона в середньому майже на 4 роки.

      Про це заявили вчені зі Швеції, йдеться у прес-релізі Stm.sciencemag.

      Вони проаналізували дані понад 1,5 мільйона людей і з'ясували, що видалення апендикса зменшує ризик розвитку хвороби Паркінсона на 19%.

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      Також операція уповільнює наступ хвороби Паркінсона в середньому майже на 4 роки.

      Апендикс – це червоподібний відросток сліпої кишки, який містить велику кількість білка альфа-синуклеїну, що провокує розвиток цього захворювання.

      Цей білок, за словами вчених, у патогенній формі накопичується в апендиксі – як і під час хвороби Паркінсона, так і у здорових людей. Тож руйнівний альфа-синуклеїн може потрапити у травну систему, а після цього і у мозок.

       
      Хвороба Паркінсона – що це?
      Це хронічне захворювання нервової системи, характерне для людей похилого віку. Воно пов'язане з поступовою загибеллю рухових нервових клітин. Через це порушується регуляція рухів і м'язового тонусу, що характерно загальною скутістю і порушенням рухів. Від хвороби Паркінсона ризикує постраждати кожна сота людина у віці 60 років.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: дослідження Здоров'я Лікування Медицина
      Джерело: 24 Канал
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