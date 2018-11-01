Як видалення апендикса впливає на здоров'я
Операція з видалення апендикса уповільнює наступ такого важкого захворювання як Хвороба Паркінсона в середньому майже на 4 роки.
Про це заявили вчені зі Швеції, йдеться у прес-релізі Stm.sciencemag.
Вони проаналізували дані понад 1,5 мільйона людей і з'ясували, що видалення апендикса зменшує ризик розвитку хвороби Паркінсона на 19%.
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Також операція уповільнює наступ хвороби Паркінсона в середньому майже на 4 роки.
Апендикс – це червоподібний відросток сліпої кишки, який містить велику кількість білка альфа-синуклеїну, що провокує розвиток цього захворювання.
Цей білок, за словами вчених, у патогенній формі накопичується в апендиксі – як і під час хвороби Паркінсона, так і у здорових людей. Тож руйнівний альфа-синуклеїн може потрапити у травну систему, а після цього і у мозок.
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