Як відбиратимуть баскетболістів на український Матч Зірок 2019

Уже 26-го січня у Запоріжжі відбудеться Матч Зірок Суперліги Парі-Матч 2019. Цьогоріч баскетбольне свято пройде у форматі матчу Зірки України проти Зірок Легіону. Кожен із восьми клубів Суперліги Парі-Матч буде представлений у цьому святі.

Стартові п’ятірки Матчу Зірок визначатимуться шляхом голосування уболівальників. Другу п’ятірку визначатимуть тренери Суперліги, ще по два гравці у збірні оберуть організатори Матчу Зірок. Також організатори назвуть тренерський склад збірних команд. Головним чинником при визначені тренерів стане турнірне становище їх команд у чемпіонаті України.

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Водночас, кожен тренер клубу Суперліги має назвати по три українські гравці своєї команди, які будуть включені у голосування за стартову п’ятірку Матчу Зірок. Це опитування буде проведено оргкомітетом до 6-го січня. Таким чином, у голосуванні за стартову п’ятірку Зірок України візьмуть участь 24 гравці, поділених на захисників та фронткорт. Водночас участь у голосуванні за стартову п’ятірку Зірок Легіону візьмуть усі легіонери Суперліги Парі-Матч. Голосування за стартові п’ятірки стартує на офіційному сайті ФБУ 6-го січня та триватиме 10 днів. До 18 січня буде оприлюднений і точний склад гравців Матчу Зірок 2019.

У програмі Матчу Зірок, окрім гри України проти Легіону, традиційно буде як мінімум три конкурси: майстерності, конкурс триочкових та конкурс слем-данків.