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      Як відбуватиметься індексація пенсій: пояснення від Реви

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      Індексація пенсій в Україні: Рева уточнив суми
      Індексація пенсій в Україні: Рева уточнив суми / Фото з відкритих джерел

      Підвищення рівня пенсійних виплат торкнеться всіх категорій пенсіонерів і жодних винятків не передбачено. Крім того, пенсії для всіх категорій зростатимуть однаково.

      Як переконує міністр соціальної політики Андрій Рева, індексація пенсій проводитиметься відповідно до закону, який було ухвалено 3 жовтня 2017 року, передає "Обозреватель".

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      У 2019-2020 роках будуть враховуватися показники в розмірі 50% від річної інфляції. І показник зростання середньої зарплати за попередній рік – теж у розмірі 50%. Умовно кажучи, якщо інфляція була 9,8% за минулий рік, отже 4,9%. Якщо 25% було зростання середньої зарплати, половина – це 12,5%. тобто пенсії зростуть на 17,4%,
      – зауважив посадовець.

      Раніше ситуація була такою: до прикладу, базовий розрахунок пенсій за перерахунку за 2014-2016 рік становив 3764 гривні. Далі це множилося на коефіцієнт трудового стажу та коефіцієнт заробітку. Однак тепер базовий показник у 3764 буде помножено на 1,174. Він зростатиме, як і зростатиме сума пенсій, пояснює міністр.

      За його словами, для всіх категорій пенсії зростатимуть однаково – зараз це приблизно на 17%.

      "І у нас є категорія громадян, у яких великий стаж, але був маленький заробіток в СРСР через те, що була така соціальна політика. Ось для цих громадян ми розробляємо механізм індексації, який дозволить їм мати більшу пенсію", – підсумував Рева.

      Нещодавно віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявляв, що у 2019 році Кабмін виділить на пенсійні програми 167,13 мільярда гривень. За його словами, ці гроші підуть на оплату пенсій, надбавок і підвищень, а також на покриття дефіциту Пенсійного фонду. Водночас він додав, що з 1 березня розмір пенсійних виплат зросте на 17-20 відсотків.

      як відбувається впровадження пенсійної реформи в україні:
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      Теги: Новини України Новини політики Міністерство соціальної політики Пенсійна реформа Пенсіонери Гроші
      Джерело: 24 Канал
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