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Як відбуватиметься колонізація Місяця: Джефф Безос поділився планами

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Як відбуватиметься колонізація Місяця
Як відбуватиметься колонізація Місяця / Фото з відкритих джерел

Глава компаній Amazon і Blue Origin Джефф Безос поділився планами щодо створення поселення людей на Місяці. Колонізувати супутник мільярдер планує протягом найближчих ста років.

Про це повідомляє New York Post.

У цьому питанні він готовий співпрацювати з NASA і Європейським космічним агентством.

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Безос планує, що його приватна космічна компанія Blue Origin створить місячну колонію для поселенців важкої промисловості. За задумом мільярдера, поселенці на Місяці мають жити і працювали на астероїдах.

"Земля – ​​не дуже хороше місце для важкої промисловості. Це зручно для нас прямо зараз. Але в недалекому майбутньому – я говорю про десятиліття, може, через 100 років буде легше робити багато речей, які ми зараз робимо на Землі, в космосі, тому що там буде багато енергії", – розповів Безос.

За його словами, це єдиний вихід для населення Землі, враховуючи енергетичні потреби, які лише зростають.

Разом із NASA глава Amazon планують побудувати апарат, за допомогою якого можна буде створювати передумови для життя людини на Місяці. Цей апарат має запрацювати до середини 2020 року.

Теги: Техно Місяць Amazon NASA Космос
Джерело: 24 Канал
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