17:21
6 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Жертва моди Валя Петренко. Камчатка повернулась в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:35, 5 грудня
      Вєсті. UA. Медведчук подався у шоу-бізнес. Послідовник Хрущова
      Вєсті.UA
      12:50, сьогодні
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, 5 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Як відбуватиметься Об'єднавчий собор і вибори голови Єдиної помісної церкви: опублікували деталі

      163 Читать новость на русском
      Об'єднавчий собор у Києві: з'явилась інформація, як усе відбуватиметься
      Об'єднавчий собор у Києві: з'явилась інформація, як усе відбуватиметься / Соцмережі

      У мережі опублікували фрагмент листа-запрошення, в якому оповідаються деталі Об’єднавчого собору. На заході мають оголосити про створення нової автокефальної Православної церкви та обрати її предстоятеля.

      Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці єпископ Української православної церкви Московського патріархату Олександра Драбинка. 

      Читайте також: Український митрополит змінює Московський патріархат на Константинопольский: роз'яснення заяви

      Запрошуємо Ваше Високопреосвященство взяти участь разом з одним кліриком і одним монахом чи мирянином, кожен з яких матиме право голосу, для формування бюлетеня з трьох кандидатів в Об’єднавчому соборі в історичній церкві Премудрості Божої (Святої Софії) в Києві, в суботу, 15 грудня 2018 року для встановлення Статуту та канонічного обрання предстоятеля Автокефальної Православної Церкви в Україні, як попередньо було вирішено,
      – мовиться у листі, адресантом якого виступив Вселенський патріархат.

      Також автори листа зазначають, що Собор буде скликано під головуванням спеціально призначеного Константинополем екзарха, митрополита Гальського Емануїла – зокрема, він вестиме увесь процес, а допомагати йому будуть інші призначені Вселенські патріархатом повірені і Україні. Крім того, на Соборі має бути присутнім президент Петро Порошенко.

      "Ми впевненні, що Ваше Високопреосвященство висловить бажання прийняти наше запрошення, усвідомлюючи історичну відповідальність щодо відновлення єдності церковного тіла України та уздоровлення ран кровотечі схизми", – підсумовують у Вселенському патріархаті.

      Об'єднавчий собор, Київ, лист-запрошення, православна церква, УПЦ МП
      Лист-запрошення на Об'єднавчий собор у Києві 

      До слова, раніше настоятель УПЦ КП патріатрх Філарет повідомляв, що в Об'єднавчому соборі повинен взяти участь 41 архієрей Київського патріархату, 12 – Автокефальної церкви, 10 – Московського патріархату, щоправда зараз відомо лише імена двох священнослужителів УПЦ МП, участь яких у Соборі є можливою, – це митрополит Симеон і митрополит Софроній.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.

      5 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      як створюють єдину православну церкву в україні:
      Теги: Новини України Новини політики Релігія Томос УПЦ МП УПЦ КП Єдина помісна церква
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      5 грудня , 09:01 Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      1528
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Загострення на фронті: більше десятка українських бійців зазнали поранень
       6 лютого 2016 , 13:27 1
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Завтра Шулявський міст перекриють на півтора року
       17 серпня , 14:01
      Українська поліція отримала радари для контролю швидкості
       27 вересня , 14:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук