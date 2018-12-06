Як відбуватиметься Об'єднавчий собор і вибори голови Єдиної помісної церкви: опублікували деталі

У мережі опублікували фрагмент листа-запрошення, в якому оповідаються деталі Об’єднавчого собору. На заході мають оголосити про створення нової автокефальної Православної церкви та обрати її предстоятеля.

Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці єпископ Української православної церкви Московського патріархату Олександра Драбинка.

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Запрошуємо Ваше Високопреосвященство взяти участь разом з одним кліриком і одним монахом чи мирянином, кожен з яких матиме право голосу, для формування бюлетеня з трьох кандидатів в Об’єднавчому соборі в історичній церкві Премудрості Божої (Святої Софії) в Києві, в суботу, 15 грудня 2018 року для встановлення Статуту та канонічного обрання предстоятеля Автокефальної Православної Церкви в Україні, як попередньо було вирішено,

– мовиться у листі, адресантом якого виступив Вселенський патріархат.

Також автори листа зазначають, що Собор буде скликано під головуванням спеціально призначеного Константинополем екзарха, митрополита Гальського Емануїла – зокрема, він вестиме увесь процес, а допомагати йому будуть інші призначені Вселенські патріархатом повірені і Україні. Крім того, на Соборі має бути присутнім президент Петро Порошенко.

"Ми впевненні, що Ваше Високопреосвященство висловить бажання прийняти наше запрошення, усвідомлюючи історичну відповідальність щодо відновлення єдності церковного тіла України та уздоровлення ран кровотечі схизми", – підсумовують у Вселенському патріархаті.



Лист-запрошення на Об'єднавчий собор у Києві

До слова, раніше настоятель УПЦ КП патріатрх Філарет повідомляв, що в Об'єднавчому соборі повинен взяти участь 41 архієрей Київського патріархату, 12 – Автокефальної церкви, 10 – Московського патріархату, щоправда зараз відомо лише імена двох священнослужителів УПЦ МП, участь яких у Соборі є можливою, – це митрополит Симеон і митрополит Софроній.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.



5 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події.

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