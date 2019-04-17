Як відбуватимуться дебати між кандидатами у президенти: відповіді на поширені запитання

19 квітня відбудуться дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. 24 канал вирішив відповісти на найпоширеніші запитання щодо того, як будуть відбуватися дебати.

Формат дебатів чітко прописаний 62 статтею у законі "Про вибори Президента України".

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За якої умови проводять дебати? У випадку, якщо Центральна виборча комісія призначить другий тур.

Чи можуть замість кандидатів виступати довірені особи? Ні. У законі наголошується на особистій участі кандидатів

За які гроші проводяться дебати? Згідно постанови ЦВК, дебати проводяться за гроші державного бюджету. До слова, 1 година теледебатів – близько 6 мільйонів гривень.

Коли і де відбуватимуться дебати? В останню п'ятницю перед днем повторного голосування, тобто – 19 квітня 2019 року з 20.00 до 21.00.

Скільки часу триватимуть дебати? 60 хвилин.

Де можна дивитися дебати? Прямий ефір буде у студії "UA:Перший" та "UA:Українське радіо". Всі інші канали мовлення можуть транслювати безкоштовно. Дебати можна буде також дивитися онлайн у нас на сайті чи на YouTube-каналі 24 каналу.

Хто з кандидатів виступатиме першим? За 10 хвилин до прямого ефіру буде жеребкування, яке визначить, хто із кандидатів виступає першим.

Який формат теледебатів? Спершу вступне слово кожного кандидата (5 хвилин). Далі – дискусія: 36 хвилин безперервного ефірного часу. На завершення – виступ кожного кандидата (не більше 5 хвилин).

Запитання кандидата: не більше 1 хвилини;

Відповідь кандидата: не більше 3 хвилин;

Завершальний виступ: не більше 5 хвилин;

Репліки кандидатів: не більше 30 секунд (за наявності ефірного часу).

Який формат дискусії між кандидатами? На запитання кандидат має не більше 1 хвилини, а на відповідь – не більше 3 хвилин. Кожен кандидат може поставити 4-5 запитань.

Якщо буде присутній лише один кандидат, що тоді? У такому випадку кандидату у президенти нададуть весь ефірний час для передвиборної агітації.

Де відбудуться дебати: на Суспільному чи на НСК "Олімпійському"? На 19 квітня НСК "Олімпійський" уже замовлений. Зеленський неодноразово наголошував, що він прийде саме на стадіон. У свою чергу, Петро Порошенко заявляв, що прийде і на Суспільне, і на "Олімпійський". Суспільне не проти дебатів на стадіоні, але мовник вважає такий формат – передвиборною агітацією. Дебати на НСК "Олімпійському" заплановані на 19:00, а на Суспільному – на 20:00. Тож є велика ймовірність, що кандидати не встигнуть потрапити на одну з локацій. Саме тому наразі досі точно невідомо, де саме будуть відбуватися дебати.

У Суспільному наголосили, що якщо кандидати хочуть, окрім національних теледебатів, провести ще й дебати на стадіоні як форму передвиборної агітації – це їхнє повне та беззаперечне право, закон цього не забороняє. Мовник додав, що готовність політиків приходити в ефір незалежного ЗМІ – це індикатор політичної зрілості й поваги до громадянського суспільства, поваги до закону.

Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.



Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня 2019 року.