Як відбувався Об'єднавчий собор Української православної церкви: з'явилося відео

У мережі оприлюднили записане 15 грудня відео зсередини Софійського храму у Києві, де проходив Об'єднавчий собор, на якому власне й було створено Єдину православну церкву України.

На кадрах, які опублікував "5 канал", можна побачити виступ головуючого на соборі представника Вселенського патріарха, митрополита Гальського Еммануїла та призначення секретарів і членів рахункового комітету, які повинні були рахувати голоси делегатів.

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Також чутно промову Еммануїла щодо створення Єдиної церкви в Україні. Так, у своєму виступі він підкреслив, що представники українських православних церков звернулися до вселенського патріарха з проханням вирішити церковні проблеми в Україні.

"І тепер єдиний престол, який має повноваження визнати вашу церкву, – Константинополь. Ми робимо це, щоб ви мали привід для самоповаги, мали автокефалію від вищого святійшого вселенського престолу", – зауважив представник Константинополя.

За його словами, вселенський патріарх Варфоломій дає українським православним християнам "адміністративне право незалежності".

"Ви не будете меншою з помісних церков. І хто так скаже, той спотворить правду і істину", – додав він.

Об'єднавчий собор щодо створення Єдиної православної церкви в Україні: дивіться відео

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

Як відбувався процес отримання Україною Томосу? 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.