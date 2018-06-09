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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Як відбувається експорт української зброї та військової техніки: таємні незаконні операції

Схеми 91 Читать новость на русском

Вироблена або модернізована в Україні зброя та техніка активно використовується не лише українськими військовими, але й за кордоном. Проте продаж Зброї – це досить втаємничена сфера. А відсутність громадського контролю, теоретично, може призводити і до зловживань.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший) "Агенти збройного експорту".

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За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру у 2013 і 2017 роках Україна посідала 11 місце за обсягом продажу зброї, з часткою ринку трохи менше 2 відсотків. Тайланд. Конго, ОАЕ, СШа та Південний Судан – в ці країни зокрема військову техніку та зброю продає Україна.


Країни, в які Україна продає зброю

Продаж зброї – це досить втаємничена сфера. Деталі договорів оборонних підприємств є засекреченими, а тому – недоступними для сторонніх. А відсутність громадського контролю, теоретично, може призводити і до зловживань.

Експортувати товари військового призначення з України мають право державна компанія "Укрспецекспорт", а також інші спец експортери, такі як "Спецтехноекпорт" та "Украінмаш". Всі вони входять до складу державного оборонного концерну "УкрОборонПром".

Українські спецекспортери
Українські спецекспортери

Однак при виконанні міжнародних угод, окрім українського державного спец експортера та іноземного покупця, нерідко виникає додаткова ланка. В яких випадках? Варіант перший. Коли приватна фірма-підрядник закуповує деталі в рамках контракту між державним спецекспортером та іноземним замовником. Варіант другий. Коли посередник-агент сприяє укладенню експортних договорів та бере за це комісійні.

Цікаво, що сума комісійних не є сталою. Вона часто залежить від домовленості сторін. А тому такі комісійні виплати агенту можуть становити навіть близько 20 відсотків від суми контракту. При контрактах на мільйони доларів така сума може бути досить суттєвою.


Про граничний розмір оплати агентів

Наявність агента є звичною практикою для багатьох світових угод із продажу зброї. Вони мають просувати озброєння на міжнародному ринку, а інколи ще й гарантувати вчасну оплату від покупця, та відшкодування можливих збитків, якщо покупець в необхідний термін за товар не сплатив. Однак чи завжди агенти здійснюють ту діяльність, за яку отримують винагороду? Чи не пов’язані вони самі із державними спецекспортерами, які, зрештою, і платять комісійні.

У більшості випадків це компанії, які не надають ніяких послуг. Тобто це фірми, на яких осідають певні інтереси, як зі сторони замовника, який переважно, звичайною мовою, очікує отримати якийсь "відкат", і, відповідно, інтереси якихось наших корупціонерів, 
– розповів екс-заступник голови ДК "УкрОборонПром" Максим Глущенко.

Нерідко агенти – це компанії, розташовані в країнах зі спрощеним оподаткуванням. Знайти дані про їхніх кінцевих власників у відкритих джерелах майже неможливо. Однак, у 2016 році за можливу корупцію при експорті військових товарів з України взялось НАБУ. "Схеми" відшукали ухвали на цю тему в реєстрі судових рішень, і дізналися, із ким НАБУ пов’язує можливі зловживання.


Ухвали в реєстрі судових рішень 

Більше – дивіться у програмі.

 

Теги: Новини України Зброя Експорт Укроборонпром
Джерело: 24 Канал
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