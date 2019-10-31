Як відбувається розведення військ у Катеринівці та що говорять місцеві
Біля Золотого-4 у Катеринівці триває розведення військ. Ця ділянка називається зоною відведення №2 – це єдина зона, де сьогодні дійсно відбувається розведення.
Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст "Радіо Свободи" Мар’ян Кушнір, якому вдалося потрапити в зону розведення.
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Що відбувається в Катеринівці?
За його словами, у Катеринівці біля КПВВ перебувають чимало українських військових, які спостерігають за процесом розведення. Техніки журналіст там не побачив. Також в Катеринівці присутні щонайменше 10 автомобілів ОБСЄ, представники Місії працюють із дронами. Близько шести екіпажів ОБСЄ поїхали на непідконтрольну Києву територію.
Що кажуть місцеві мешканці?
Кореспондент зазначив, що деякі з мешканців Катеринівки не хочуть розведення, тому що вони не розуміють, як це – бути в сірій зоні, адже Катеринівка там вже була до 2017 року, після чого туди зайшли українські військові і налагодили комунікацію.
"На сьогодні люди не розуміють, що буде далі, і як все відбуватиметься. А в Золотому-4, яке межує з Катеринівкою, місцеві зізналися, що бояться, чи не зайдуть туди російські бойовики. Адже їх ніхто не інформує. Поліцейські наголошують, що продовжать контролювати територію", – розповів журналіст.
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Що відомо про розведення сил і засобів у Петрівському:
- за словами президента Володимира Зеленського, стартувати воно має 4 листопада;
- його вже погодили на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську;
- розведення сил у Петрівському відбуватиметься у межах мінських угод і ще одним поштовхом до зустрічі у "нормандському форматі";
- внаслідок розведення українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
- розведення сил і засобів має стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі.
- раніше відбулося розведення військ у Станиці Луганській і розпочалося в Золотому.