Як відбуваються вибори ОТГ на Львівщині

Жителі міста Кам'янка-Бузька, що на Львівщині, хоча достеменно не знають, на що підуть кошти після децентралізації, але у зміни після виборів вірять.

"Об'єднуються всі сільські ради, а якщо є все об'єднано, воно є міцнішим. І я за те, щоб у нас було більшість таких об'єднаних громад", – прокоментував виборець Роман.

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Кам'янка-Бузька громада об'єднала 20 навколишніх сіл, де мешкає 18 тисяч людей, тобто третина району. Сьогодні тут обирають міського голову та 26 депутатів міськради.

Навіть не знали, хто кандидати, які партії. Тепер потрібно визначитися з голосом – стою визначаюся,

– сказав виборець Володимир.

Цікаво, що у Камянка-Бузьку виборами влади вирішили не обмежуватись. До бюлетенів також додавали ще й опитувальний аркуш з пропозицією повернути місту його стару назву Камянку-Струмилову.

До слова, якби вибори Президента України відбулися найближчим часом, перемогу на них здобула голова ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, щоправда їй у спину дихають чинний президент Петро Порошенко, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко та опоблоківець Юрій Бойко.