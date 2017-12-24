02:14
25 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Як відбуваються вибори ОТГ на Львівщині

19:23, 24 грудня 334 Читать новость на русском

Жителі міста Кам'янка-Бузька, що на Львівщині, хоча достеменно не знають, на що підуть кошти після децентралізації, але у зміни після виборів вірять.

"Об'єднуються всі сільські ради, а якщо є все об'єднано, воно є міцнішим. І я за те, щоб у нас було більшість таких об'єднаних громад", – прокоментував виборець Роман.

Читайте також: Я не вірю, що вибори в 2019 році будуть справедливими, – Савченко

Кам'янка-Бузька громада об'єднала 20 навколишніх сіл, де мешкає 18 тисяч людей, тобто третина району. Сьогодні тут обирають міського голову та 26 депутатів міськради.

Навіть не знали, хто кандидати, які партії. Тепер потрібно визначитися з голосом – стою визначаюся,
– сказав виборець Володимир.

Цікаво, що у Камянка-Бузьку виборами влади вирішили не обмежуватись. До бюлетенів також додавали ще й опитувальний аркуш з пропозицією повернути місту його стару назву Камянку-Струмилову.

До слова, якби вибори Президента України відбулися найближчим часом, перемогу на них здобула голова ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, щоправда їй у спину дихають чинний президент Петро Порошенко, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко та опоблоківець Юрій Бойко.

Теги: Новини України Новини Львова
Джерело: 24 Канал
Новини за 24 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 24 грудня: помер Олег Мосєсов, сутичка за участю Азова у Києві
24 грудня, 22:33 Головні новини 24 грудня: помер Олег Мосєсов, сутичка за участю Азова у Києві
934
Топ-5 блогів тижня: можливі лідери на виборах, афера Ахметова і католицьке Різдво
24 грудня, 21:51 Топ-5 блогів тижня: можливі лідери на виборах, афера Ахметова і католицьке Різдво
Блог Медіа 880
Найяскравіші меми тижня: чим потішив Миколай, зимовий апокаліпсис у Києві
24 грудня, 20:01 Найяскравіші меми тижня: чим потішив Миколай, зимовий апокаліпсис у Києві
1101
Китайская традиция мочить российскую оборонку – неизменна!
24 грудня, 18:56 Китайская традиция мочить российскую оборонку – неизменна!
Злой Одессит 4184
Час у війні працює тільки на тих, хто хоче воювати – і це не українці
24 грудня, 16:01 Час у війні працює тільки на тих, хто хоче воювати – і це не українці
Володимир Шередега 1487
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Війна на Донбасі: Україна виграла першу важливу справу в Євросуді з прав людини
 25 липня , 14:17
Головні новини 2 листопада: безвізовий режим з ОАЕ та рейтинг найвпливовіших жінок року
 3 листопада , 08:00
Жертвуючи 5 грн, клієнти WOG рятують тисячі дітей
 26 грудня , 09:40
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук