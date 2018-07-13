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Як відчуття щастя пов'язане із наявністю грошей

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Як гроші пов'язані зі щастям
Як гроші пов'язані зі щастям / 24 канал

Економічний фактор, безумовно, впливає на відчуття щастя. Але дослідження показують, що гроші – не головне, що робить людей щасливими.

Таку думку в інтерв’ю 24 каналу висловила доцент Київської школи економіки, консультант Світового банку та Міжнародної організації праці Ольга Купець.

За її словами, всередині країни або суспільства спостерігається очікуваний зв'язок між доходами населення та рівнем щастя: багаті люди є, в середньому, більш щасливими, ніж бідні.

Але як показують дослідження Річарда Істерліна, позитивний зв'язок між середніми доходами та рівнем щастя громадян різних країн існує до досягнення певної межі доходу країни, а потім він зникає – коли багаті країни стають багатшими, люди в них не стають більш щасливими (парадокс Істерліна),
– наголосила вона.

Як зазначила Купець, в Україні також можна очікувати, що більш забезпечені особи почуваються щасливішими. "Але потрібно враховувати, що якщо більші доходи досягаються за рахунок більшої кількості годин роботи і більш виснажливої роботи з високим рівнем стресу, не факт, що такі трудоголіки почуватимуть себе щасливішими, ніж ті, хто може собі дозволити більше відпочивати або проводити більше часу з родиною чи друзями", – зазначила експерт.

Більше читайте у повній версії інтерв’ю: Як знайти хорошу роботу і заробляти більше: інтерв'ю з консультантом Світового банку

Теги: Новини України Новини політики LifeStyle Гроші Мотивація Мінімальна зарплата Психологія
Джерело: 24 канал
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