Airbus Helicopters для МВС: як віддати купу грошей і ризикнути життям українських правоохоронців

Міністерство внутрішніх справ повідомило радісну новину: для потреб українських прикордонників, національних гвардійців та рятувальників закуплять французські вертольоти Airbus. Мовляв, нинішній парк гелікоптерів Мі-8 страшенно застарів, зроблені вони були ще в радянські часи, весь свій ресурс давно відлітали, а відтак, треба купити нові гвинтокрили.

З цим не посперечаєшся, до того ж уряд Франції запропонував не шукати українцям кошти на вертольоти тут і зараз, а взяти у французів кредит в 500 мільйонів євро. Але умову надання кредитних коштів для України французи виставили наступну: кредит має бути витрачений саме на купівлю французьких гелікоптерів Airbus.

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Ну, здавалося виробник відомий, чому б не купити його машини? Тільки, як з’ясували журналісти видання "Наші Гроші", більша частина цих вертольотів є не новими, а вживаними, і у багатьох машин зношеність основних вузлів перевищує 50%.

Український МВС взявся було пояснювати, що за таку суму 50 нових вертольотів купити і справді неможливо, тому, мовляв, візьмемо вживані, все одно вони кращі ніж нинішні радянські гвинтокрили. Можливо, воно й так. Але журналісти пішли далі і з’ясували нові деталі цієї історії.

Виявляється, раніше французські гелікоптери цієї моделі використовували норвезькі нафтовики для обслуговування бурових платформ в Північному морі. Але 2 роки тому сталася трагедія. Один з гелікоптерів зазнав аварії, через що в авіакатастрофі загинуло 13 людей. Розслідування виявило, що до трагедії призвів конструктивний дефект машини: а саме помилка при проектуванні і виготовленні редуктора. Тобто, аварія сталася не через дії пілота, а саме через технічний недолік гелікоптера.



МВС оновить парк гвинтокрилів французькими Airbus

Відтак, розібравшись в причинах катастрофи, норвежці відмовились від усієї партії французьких вертольотів і вони всі повернулися на Батьківщину. І за даними журналістів, саме ці вживані гвинтокрили з внутрішнім дефектом і купила тепер Україна.

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Коли ця інформація стала поширюватися, відомство Арсена Авакова все рішуче заперечило. Мовляв, хоч і справді беремо не нові машини, але зовсім іншої модифікації, допрацьовані і без виробничого дефекту, які, мовляв до норвезької трагедії жодного стосунку не мають. Але сьогодні будь-яка інформація перевіряється дуже легко.



Через технічний дефект машини в авіакатастрофі загинуло 13 людей

Мої колеги відкрили міжнародний реєстр повітряних суден і перевірили серійні номери тих машин, які купує український МВС. Так швидко з’ясувалося, що в Україну прилетять, а може приїдуть саме ті гелікоптери, які працювали на норвезьких нафтовиків і від використання яких норвежці відмовилися через трагедію. Бо серійні номери машин в обох випадках виявилися одними і тими самими.



Україна купила гвинтокрили з внутрішнім дефектом

Отож французька сторона успішно видала нам кредит, який ми маємо ще й повернути з відсотками, крім того, французи нарешті успішно прилаштували вживані вертольоти, в безпечній роботі яких ми не можемо бути впевнені. А керівництво українського міністерства внутрішніх справ втрапило в чергову сумнівну історію.

Пам’ятаєте, 2 роки тому скандал джипу Mitsubishi для патрульної поліції? Тоді з’ясувалося, що вартість машин завищена мінімум на 25% від ринкової ціни, від чого фірма-посередник могла отримати не менше 10 мільйонів доларів додаткового заробітку. Частина якого могла повернутися високим чинам МВС в якості відкату.



Вартість закупівлі машин завищена на 25%

Але тепер трапилась нова халепа із закупівлею техніки для міністерства внутрішніх справ. І якщо у випадку з джипами Mitsubishi йшлося про багатомільйонні втрати наших з вами коштів. То у випадку із закупівлею французських гелікоптерів на кону стоїть життя українських правоохоронців.

Будемо сподіватися, що після розголосу навколо цієї історії, відповідальні службовці та інженери зроблять все, аби в Україні норвезька трагедія не повторилася. А українські чиновники більше не купуватимуть щось сумнівної якості або за сумнівними схемами. Саме так ми намагаємося змінити країну на краще.