Як відгуляли весілля Гвінет Пелтроу і Бред Фелчак: романтична фотопідбірка

29 вересня голлівудська пара Гвінет Пелтроу і Бред Фелчак офіційно підтвердили свої стосунки та влаштували пишне весілля в оточенні найближчих друзів та родичів. Весільна церемонія проходила цілком таємно і лише місяць потому в мережі з’явились яскраві фото зі свята.

На сайті видання Goop журналісти опублікували ексклюзивний фоторепортаж з весілля актриси Пелтроу і режисера Фелчака, яке відбулось на території особняка Пелтроу в Хемптоні, штан Нью-Йорк. На ньому були присутні родичі та знамениті актори Голлівуду – Роберта Дауні-молодшого, Кемерон Діас з чоловіком Бенджі Медденом, Стівена Спілберга (хресний Гвінет), Лів Тайлер та інших.

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На території будинку Пелтроу було розміщено три шатра: перше – для весільної церемонії, друге – для святкового прийому і третє – для обслуговування. Все дійство розпочалось зі спільного сніданку, на якому гості весілля мали час відпочити та поспілкуватись в невеликій компанії. Згодом відбулась офіційна частина одруження і вже після цього почались гучні гуляння. На 46-річній Пелтроу була чарівна весільна сукня білого кольору з квітковими орнаментами та фата, а на 47-річному Бредові Фелчаку – стильний сірий костюм, біла сорочка та чорна краватка. Що цікаво, подружжя сиділо не відокремлених місцях для молодят, а поруч зі всіма гостями за одним спільним столом.



Весілля Гвінет Пелтроу і Бреда Фелчака



Весілля Гвінет Пелтроу і Бреда Фелчака



Весілля Гвінет Пелтроу і Бреда Фелчака

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