Як правильно відлучити дитину від грудей
Це запитання виникає у кожної годувальної мами. Єдиним правильним методом є поступове зменшення кількості та тривалості годувань.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів лікар мамолог Євгеній Пробончук.
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За його словами, необхідно розглянути два варіанти:
Перший і найчастіший, коли дитина має психологічну залежність від маминих грудей. Старші дітки (приблизно 1+) не настільки потребують молока, як їжі, а вперш за все мамині груди необхідні їм для відчуття материнського тепла, що дозволяє малюкам почуватися захищеними та спокійними.
Друга ситуація, коли дитина молодша і їй потрібне в першу чергу молоко. За таких умов, окрім вище вказаних умов, необхідно забезпечити для дитини і повноцінне харчування, що можна завдяки сумішам та прикорму. Важливо: закінчення лактації необхідно планувати наперед, як мінімум за 2 місяці, саме стільки необхідно щоб плавно виконати завершення грудного вигодовування.
Використання таких способів є найбільш фізіологічним і не завдає стресу для дитини та шкоди для маминих молочних залоз.
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Що до порад бабусі, подруги, куми і тд:
Перев‘язування грудей, натирання їх камфорним спиртом, зеленкою, а також іншими відварами та речовинами – це не правильні та варварські методи зупинки лактації, які завдають шкоди молочним залозам та малюку.
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