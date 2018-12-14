Це запитання виникає у кожної годувальної мами. Єдиним правильним методом є поступове зменшення кількості та тривалості годувань.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів лікар мамолог Євгеній Пробончук.

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За його словами, необхідно розглянути два варіанти:

Перший і найчастіший, коли дитина має психологічну залежність від маминих грудей. Старші дітки (приблизно 1+) не настільки потребують молока, як їжі, а вперш за все мамині груди необхідні їм для відчуття материнського тепла, що дозволяє малюкам почуватися захищеними та спокійними.

Мамолог Євгеній Пробончук “В такому випадку необхідно поступово заміняти одне зі звичних для дитини годувань іграми, спілкуванням та забавами з татом чи бабусею, переглядом улюблених мультиків і тд. Після цього потрібно навчати дитину спати без маминих грудей, наприклад можна "підмінювати" маму м'якою ковдрою, іграшкою чи татом після того як дитина заснула. Головне робити все поступово”.

Друга ситуація, коли дитина молодша і їй потрібне в першу чергу молоко. За таких умов, окрім вище вказаних умов, необхідно забезпечити для дитини і повноцінне харчування, що можна завдяки сумішам та прикорму. Важливо: закінчення лактації необхідно планувати наперед, як мінімум за 2 місяці, саме стільки необхідно щоб плавно виконати завершення грудного вигодовування.

Використання таких способів є найбільш фізіологічним і не завдає стресу для дитини та шкоди для маминих молочних залоз.

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Що до порад бабусі, подруги, куми і тд:

Перев‘язування грудей, натирання їх камфорним спиртом, зеленкою, а також іншими відварами та речовинами – це не правильні та варварські методи зупинки лактації, які завдають шкоди молочним залозам та малюку.

Мамолог Євгеній Пробончук “Також існує "екстрений" метод зупинки грудного вигодовування з використанням таблетованих препаратів. Даний спосіб варто застосовувати у випадку відсутності можливості зупинити лактацію правильним шляхом, частіше всього причиною цього є захворювання мами або ж дитини. Таблетки мають побічні ефекти та індивідуальні особливості застосовування, тому перед їх використанням необхідно обов‘язково проконсультуватися в лікаря!”

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