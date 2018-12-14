18:29
14 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Інноваційна медицина РФ. Попрошайка Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Вагітність і пологи
      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Як правильно відлучити дитину від грудей

      154 Читать новость на русском
      Грудне вигодовування як відлучити дитину від ГВ
      Як відлучити дитину від грудей / medela.com

      Це запитання виникає у кожної годувальної мами. Єдиним правильним методом є поступове зменшення кількості та тривалості годувань.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів лікар мамолог Євгеній Пробончук.

      Читайте також: Який природний процес підвищує ризик розвитку раку грудей на 80%

      За його словами, необхідно розглянути два варіанти:

      Перший і найчастіший, коли дитина має психологічну залежність від маминих грудей. Старші дітки (приблизно 1+) не настільки потребують молока, як їжі, а вперш за все мамині груди необхідні їм для відчуття материнського тепла, що дозволяє малюкам почуватися захищеними та спокійними.

      via GIPHY

       
      Мамолог Євгеній Пробончук
      “В такому випадку необхідно поступово заміняти одне зі звичних для дитини годувань іграми, спілкуванням та забавами з татом чи бабусею, переглядом улюблених мультиків і тд. Після цього потрібно навчати дитину спати без маминих грудей, наприклад можна "підмінювати" маму м'якою ковдрою, іграшкою чи татом після того як дитина заснула. Головне робити все поступово”.

      Друга ситуація, коли дитина молодша і їй потрібне в першу чергу молоко. За таких умов, окрім вище вказаних умов, необхідно забезпечити для дитини і повноцінне харчування, що можна завдяки сумішам та прикорму. Важливо: закінчення лактації необхідно планувати наперед, як мінімум за 2 місяці, саме стільки необхідно щоб плавно виконати завершення грудного вигодовування.

      Використання таких способів є найбільш фізіологічним і не завдає стресу для дитини та шкоди для маминих молочних залоз.
      ⠀ ⠀
      Що до порад бабусі, подруги, куми і тд:

      Перев‘язування грудей, натирання їх камфорним спиртом, зеленкою, а також іншими відварами та речовинами – це не правильні та варварські методи зупинки лактації, які завдають шкоди молочним залозам та малюку.

       
      Мамолог Євгеній Пробончук
      “Також існує "екстрений" метод зупинки грудного вигодовування з використанням таблетованих препаратів. Даний спосіб варто застосовувати у випадку відсутності можливості зупинити лактацію правильним шляхом, частіше всього причиною цього є захворювання мами або ж дитини. Таблетки мають побічні ефекти та індивідуальні особливості застосовування, тому перед їх використанням необхідно обов‘язково проконсультуватися в лікаря!”

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Публікації Здоров'я Статті Вагітність і пологи Жіноче здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      сьогодні , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      У якому віці найкраще народжувати дитину: несподівані цифри від науковців
       20 квітня , 20:32
      Чи можна займатися сексом під час вагітності: пояснення
       15 червня , 23:27
      Що потрібно зробити до пологів: 3 головні речі
       16 травня , 17:33
      Психологи встановили, які діти краще навчаються у школі
       2 травня , 17:24
      Чи корисні дієти під час вагітності: відповідь вчених
       26 вересня , 15:40
      Про що варто поговорити перед партнерськими пологами
       16 грудня , 18:33
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук