Як відмовитись від цукру – корисні поради

Є кілька причин, щоб зменшити, або повністю відмовитись від цукру. Однак з них - цукор викликає звикання. Інша проблема, цукор – головна причина набору ваги. Крім того, цей продукт не містить поживних речовин.

Про це пише видання сosmo.com.ua.

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Отож, аби відмовитись від цукру та зіскочити з цукрової "голки", спочатку треба зрозуміти, з чим у вас асоціюються солодощі. Можливо, це було ще з дитинства, коли за добру справу вас винагороджували шоколадками. Розібравшись з причинами вам достатньо переконати себе, що нині солодощі вже не винагорода, адже ви можете самі придбати це.

Ще одна порада – знайти альтернативу. Наприклад, замість солодких цукерок вживайте більше фруктів – в них повно фруктози. Також зверніть увагу на сухофрукти, деякі з них також солодкі (фініки, родзинки тощо), однак вони корисні, на відміну від білого цукру.

Спробуйте зменшувати кількість цукру поступово: замініть шоколад на зефір, замість трьох ложок цукру в чай ​​почни класти одну.

І на останок, забудьте про солодкі воді: газована вода, кола, пакетовані соки, лимонади тощо.