Як відновити ламкі нігті: 5 простих кроків

Якщо у вас від природи ослаблені ламкі нігті або їх стан погіршився після гель-лаку, зверніть увагу на кілька порад, які допоможуть покращити їх вигляд.

Якщо у вас раптово почали ламатися нігті, це може бути ознакою порушення здоров’я. Поганий стан нігтів – це один із симптомів того, що організму може не вистачати певних вітамінів або мікроелементів. У такому випадку варто звернутися до вашого лікаря, який призначить ряд аналізів.

Читайте також: На прикладі Меган Маркл: ідеї для нюдового манікюру

Проте, коли ви впевнені у своєму здоров’ї, але нігтьова пластина у поганому стані, її можна відновити кількома способами.

Довжина

Надто довгі та ослаблені нігті часто ламаються. Зачекайте з довгим манікюром і деякий час акуратно обстригайте нігті, щоб зайвий раз не травмувати їх.

Допис, поширений Paintbox (@paintboxnails) 19 Сер 2018 р. о 7:09 PDT

Форма

Окрім підрізання, регулярно підпилюйте нігті. Направляйте інструмент від краю пластини до центру з одного боку, потім повторіть з іншої сторони.

Зволоження

Експерти радять мазати руки кремом після кожного миття. Якщо вам такий варіант не підходить, наносьте крем вранці та ввечері на руки та кутикулу.

Кутикула

Кутикула виступає захисним бар'єром від інфекцій і мікробів, тому особливо важливо не видаляти її на період лікування нігтів. Зволожуйте кутикулу спеціальною олійкою – це і оздоровить її, і надасть гарного естетичного вигляду.

Лікування

Якщо ваші нігті дуже тонкі, відмовтеся від гель-лаку на деякий час і дозвольте нігтям трохи відпочити. Також салони краси пропонують різні процедури з укріплення пластини або ж можна купити "укріплювач", який містить вітаміни А, C, Е та інші корисні речовини.