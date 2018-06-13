Як відновити мікрофлору кишківника: перелік продуктів

Мікрофлора важлива для організму людини. Вона виконує функцію розщеплення залишків їжі, нейтралізує отруту та підтримує імунну систему.

Людина шкодить корисній мікрофлорі, ведучи неправильний спосіб життя, пише Cosmo.

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На це такоє впливають стреси та неправильне харчування. Через розмноження патогенних мікроорганізмів у людини можуть виникнути хронічні хвороби організму.

Якщо у людини виникли проблеми з мікрофлорою, то у неї з’являються здуття, біль у животі, дефіцит поживних речовин. Проблеми можуть спричинити анемію та ожиріння, а також запалення слизової кишківника.

Щоб уникнути цього потрібно їсти продукти для здоров’я кишківника– продукти з пробіотиками (живими бактеріями). Останні добре зміцнюють імунітет та сприяють розмноженню корисної мікрофлори.

Корисно вживати ферментовані продукти – кефір, квашена капуста, квас, консервовані огірки і помідори, айран, сир, чайний гриб. Організму таку їжу легше перетравлювати. Ці продукти можуть запобігти багатьом хворобам, зокрема раку.

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